Napoli – Monza come vedere streaming gratis diretta live tv

NAPOLI-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Napoli-Monza Data: 21 agosto 2022

Canale tv: DAZN e Zona DAZN (numero 214 del satellite)

Domenica il Napoli ospita il Monza: i Partenopei cercheranno di continuare la loro striscia di vittorie contro una squadra che non ha mai giocato in Serie A. Essendo il Monza al primo anno nella massima serie, non ci sono precedenti su cui basare le aspettative dei suoi giocatori o di quelli del Napoli.

Da quando è subentrato al Napoli, il tecnico Luciano Spalletti ha portato il club a una media di 2,10 punti a partita. Solo Maurizio Sarri (media di 2,27 punti a partita) ha fatto meglio di Spalletti nell’era dei tre punti. Hirving Lozano è il giocatore che ha creato il maggior numero di occasioni da gol nella prima giornata di campionato, anche per lui un impressionante record di 5 a. L’ex Andrea Petagna, invece, ha segnato 3 gol in carriera quando ha giocato contro il Napoli. Il Monza ha schierato 8 italiani nella giornata d’esordio, più di ogni altra squadra in Serie A. In questa pagina troverete tutto quello che c’è da sapere su Napoli-Monza: dalle notizie sulle formazioni di entrambe le squadre a come seguire la partita in TV e in streaming.

DAZN trasmetterà in diretta esclusiva la sfida di Serie A tra Napoli e Monza, che sarà visibile per gli utenti DAZN sulle smart TV di ultima generazione compatibili con l’app, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.