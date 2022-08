Atalanta – Milan come vedere streaming gratis diretta live tv Sky o Dzan?

Nel primo turno di campionato, entrambe le squadre hanno conquistato tre punti. Ora affrontano il primo big match del 2022/2023: L’Atalanta, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, affronta il Milan a Bergamo. I bergamaschi vogliono dimostrare di essere ancora una volta la squadra migliore della Serie A, mentre il Milan cercherà di vendicarsi per non essere entrati in Europa la scorsa primavera. Con qualche difficoltà in casa, il Milan ha finito l’Udinese per 4-2 con le reti di Rebic e Theo Hernandez. L’Atalanta è riuscita a battere la Sampdoria per 2-0 in trasferta grazie al gol di Lookman, al suo debutto nel club. Nella scorsa stagione il Milan ha avuto vita facile battendo l’Atalanta per 3-2 a Bergamo e sfruttando il vantaggio del campo di casa per una vittoria per 2-0 a San Siro.

La formazione di Gasperini è determinata a mostrare il proprio valore dopo i risultati dello scorso anno. Nella prima giornata del nuovo campionato, Dea ha battuto la Sampdoria per 2-0 e oggi si appresta ad affrontare i campioni in carica. Il Milan di Pioli, ridotto dalla vittoria per 4-2 sull’Udinese nella partita d’esordio (con qualche polemica per il rigore concesso ai rossoneri), ha aggiunto diversi giocatori in questa finestra di trasferimenti per cercare di vincere un altro scudetto.

Si giocherà domenica 21 agosto 2022 alle 20.45 allo Stadio Gewiss di Bergamo la sfida tra l'Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli.