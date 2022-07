Negli Stati Uniti a una bambina di 10 anni vittima di violenza sessuale è stato negato l’aborto

Dopo che l’Ohio le ha negato l’aborto, una vittima di violenza sessuale è stata costretta a trasferirsi in Indiana. Lo Stato ha modificato la legge dopo una sentenza della Corte Suprema sul diritto all’aborto.

Una bambina di 10 anni è stata violentata due volte dal suo aguzzino, un uomo di 27 anni che è stato recentemente arrestato. Tuttavia, non solo ha dovuto affrontare una gravidanza, avvenuta subito dopo lo stupro, ma anche il rifiuto dei medici di abortire, avvenuto settimane dopo.

In Ohio, lo Stato ha deciso di vietare l’aborto dopo le sei settimane senza eccezioni per stupro o incesto, dopo che la Corte Suprema ha annullato la decisione che legittimava l’interruzione di gravidanza. Per questo motivo, la ragazza è stata costretta a trasferirsi in Indiana, dove l’aborto era ancora legale dopo la 22a settimana, a causa di una legge che impediva a una vittima di stupro di 10 anni di interrompere la gravidanza nel suo Stato di origine.

Diverse organizzazioni non profit che si occupano di difendere l’accesso delle donne all’aborto negli Stati Uniti hanno denunciato la notizia, che si è diffusa negli ultimi giorni, come uno stratagemma inventato per influenzare l’opinione pubblica. Il procuratore capo dell’Ohio, tra gli altri, che accusa queste organizzazioni di aver fabbricato il racconto, sostiene che l’identità della bambina e quella dei medici che l’hanno curata in Ohio non sono state rivelate a causa delle norme sulla privacy. Dopo aver firmato l’ordine di aborto, il presidente Biden ha dichiarato: “Dieci anni. Stuprata, incinta di sei settimane. Già traumatizzata. È stata costretta a recarsi in un altro Stato”.

Un uomo immigrato illegalmente negli Stati Uniti è accusato di aver violentato un bambino presso il tribunale municipale della contea di Franklin a Columbus, Ohio, mercoledì scorso. Gerson Fuentes, 27 anni, è comparso in tribunale ed è stato accusato di stupro di minore. Durante l’udienza ha confessato di aver violentato la bambina due volte. Ora rischia l’ergastolo. Molti dubitavano della storia della ragazza fino al suo arresto. Prima della notizia dell’arresto, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui si leggeva: “Si tratta di una storia inverosimile proveniente da una fonte di parte che si inserisce perfettamente nella narrazione progressista attualmente in corso, ma che non può essere verificata”.

La bambina di sei settimane avrebbe viaggiato da New York all’Indiana alla fine di giugno per abortire. La procedura sarebbe stata interrotta a quel punto. “È sempre scioccante per me che la gente si sorprenda di queste storie”, ha detto il dottor Bernard in un’intervista al New York Times. “Chiunque metta in dubbio una storia come questa è la dimostrazione di quanto i legislatori e i politici non siano in contatto con la realtà”.