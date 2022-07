Noemi Bocchi, chi è la (presunta) fidanzata di Francesco Totti: laureata alla Lumsa e appassionata di padel

La nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, sarebbe l’ex moglie del rampollo Mario Caucci del Cave di travertino, in procinto di separare il Tivoli calcio terme dal Tivoli calcio. Si dice che la capitana sia anche un’appassionata di padel, sport che pratica anche lei.

Noemi Bocchi, la somiglianza con Ilary

Noemi ha un viso angelico e una somiglianza con Ilary Blondehair, capelli lisci e lunghi. Si è laureata all’Università Lumsa di Roma in Economia Aziendale e Bancaria dopo aver studiato all’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone nel quartiere Talenti. Vive ai Parioli. Dieci anni fa, il rampollo della Caucci Marble l’ha sposata e lei ha dato alla luce due figli, un maschio e una femmina. I due hanno poi divorziato e la causa è ora in corso in tribunale per la divisione dei beni.

Come è nato il presunto innamoramento con Totti

Secondo quanto riportato, Noemi e Francesco si frequentano sempre più spesso da quando il presunto flirt è sbocciato in autunno. Qualche mese fa, i due sarebbero stati avvistati a passeggio per le strade di Montecarlo, mentre Noemi sarebbe stata vista allo stadio vicino al capitano. Il 5 febbraio Noemi era presente allo Stadio Olimpico quando l’ex capitano della Roma era in tribuna per Genoa-Roma.

Gli ultimi avvistamenti

Il 26 novembre Noemi avrebbe lasciato il Sanctuary, un locale di Colle Oppio dove si trovava per una festa, dopo aver ricevuto una telefonata da Francesco Totti che la avvertiva di aver avuto un incidente. Secondo Luca Tommassini, vittima in passato di attacchi omofobi, Ilary e la Meloni sono ora più vicini che mai. Hanno sfilato insieme sul red carpet della première di House of Gucci a novembre e hanno trascorso le settimane tra novembre e dicembre in Lapponia con lui e la Meloni: senza che il marito di lei ne abbia mai parlato.