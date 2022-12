Non tutti hanno visto le ville da sogno di Gianni e Santo Versace

I fratelli Versace sono i fratelli più famosi del mondo nel settore della moda. Donatella, la più grande, è seguita da Gianni e Santo. Tutti e tre si sono ritagliati un proprio settore. Avete mai visto le magnifiche ville di Gianni e Santo? Sono incredibilmente eleganti.

La villa di Gianni Versace a Miami Beach, nota come Villa Casa Casuarina, era un capolavoro dell’Art Déco. La villa, costruita lungo Ocean Drive nel quartiere storico Art Déco di Miami, era il luogo in cui lo stilista viveva con il suo compagno Antonio D’Amico. La villa è oggi un boutique hotel, a differenza di quando era la residenza dello stilista e del suo compagno di vita Antonio D’Amico. Fu terminata nel 1930 e costruita in stile Mediterranean revival. Un tempo era la residenza dello stilista, oggi è un resort di lusso. Si ipotizza che una capsula del tempo possa essere stata nascosta all’interno di un muro, anche se non sappiamo con certezza se sia vero.

Nel 1937 Freeman morì e la casa fu acquistata da Jacques Amsterdam. Nel 1992, Gianni Versace la acquistò e la modificò a suo piacimento. Aggiunse una piscina e l’ala sud e la fece ristrutturare e sistemare secondo i suoi gusti. Cinque anni dopo, Versace fu ucciso sui gradini della villa. Nel 2000, Peter Loftin acquistò la casa e la trasformò in un boutique hotel, dove si può soggiornare e ospitare eventi stravaganti.

Villa del Platano è stata venduta quest’estate per soli 33 milioni di euro. Il figlio maggiore dello stilista viveva in questa villa, ma non si sa perché abbia voluto venderla. Villa del Platano si trova in una delle vie più rinomate di Milano e ad oggi non sappiamo perché Versace volesse venderla. Le trattative sono rimaste segrete, ma sappiamo che se ne è occupata la Coldwell Banker Commercial. Ci sono molte teorie sulla sua futura destinazione d’uso, ma si dice che vogliano darle maggior valore.

La villa risale al 1953/1954 e fu commissionata da due architetti italiani: Carlo de Carli e Antonio Carminati e si trova in Via dei Giardini. Si tratta di una struttura di quattro piani e un seminterrato, tutti collegati da un’ascensore. 2100 metri quadrati di villa e 442 metri quadri di giardino. Inoltre, è presente una terrazza di 400 metri quadri.