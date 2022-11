Non tutti sanno chi è Claudio Lauretta? Età, carriera, biografia, Tale e Quale Show, moglie e figli

Età, provenienza, primi lavori

Claudio Lauretta è nato il 20 luglio 1970 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. In gioventù ha girato per Alessandria e dintorni, interagendo con diverse aziende. Poco dopo, inizia a lavorare per le radio locali e a sfogare la sua passione per l’imitazione.

Dalla televisione alla radio

Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila ha partecipato a numerosi programmi nazionali, tra cui Piacere Raiuno, Striscia la notizia, il Festival di Sanremo, il Maurizio Costanzo Show, Tira&molla, La sai ‘ultima? e il Festival Nazionale del Cabaret. Ha vinto anche il Premio del Pubblico al Festival Nazionale del Cabaret del 1995. Nei primi anni 2000 ha lavorato a Radio Monte Carlo ed è apparso nel programma Markette – Tutto fa brodo di LA7 in TV con Piero Chiambretti. Nel 2016 è stato scritturato come comico a Colorado, popolare programma di barzellette su Italia 1. Su Italia 1 nel 2020 sarà protagonista di Enjoy – Ridere fa bene. Su Rai 2, nel 2020, apparirà in Voice Anatomy.

Claudio Lauretta a Tale e quale Show: dal 2021 al 2022

Claudio Lauretta ha fatto parte della giuria dell’undicesima edizione del reality show di Rai 1 “Tale e Quale Show” nel 2021, ricoprendo il ruolo di “giudice imitatore” e impersonando Vittorio Sgarbi e Platinette. Si tratta di prove generali per lo show del 2022, che inizierà il 30 settembre. Lauretta si contenderà lo scettro di vincitore nel 2022.

La vita privata, la moglie e il figlio

Claudio Lauretta e Michela Daglio sono sposati da anni e hanno una vita familiare appagante. Inoltre, il 28 marzo 2006 è nato Martino, un bambino che ha già dimostrato le sue attitudini, recitando nel film tv “La classe degli asini” e nella fiction di Rai 1 “Il capitano Maria”, con Vanessa Incontrada. Nella sua professione, Claudio ha imitato molti personaggi famosi, tra cui Matteo Renzi, Beppe Grillo, Adriano Celentano, Antonio Di Pietro, Giovanni Floris, Mario Giordano, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Umberto Bossi e Luca Giurato.