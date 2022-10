Oroscopo Branko domani 12 ottobre 2022: gli astri mirati per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 12 ottobre Leone

Oggi ti sentirai molto sicuro di te stesso e una grande forza nascerà da dentro di te. È un giorno fruttuoso e felice per te, ma soprattutto perché ti sentirai molto sostenuto dal destino, nulla ti preoccuperà o spaventerà e finalmente il successo ti darà ragione. Riuscirai a trionfare sui tuoi avversari o loro si allontaneranno da te. È necessario ricaricare le batterie emotive in modo da essere mentalmente lucidi e prendere decisioni intelligenti. Sii onesto e parla dal cuore con coloro che ti colpiscono, ti ostacolano o ti paralizzano. Non lasciare che nulla ti spaventi o ti spaventi poiché tutto ciò che accade nella tua vita è perché ti si addice.

PAROLA SANTA: Sincerità

NUMERI FORTUNATI: 5, 30, 21

Oroscopo Branko 12 ottobre Vergine

Potrebbe essere una giornata molto fruttuosa e favorevole per te, ma alla fine è molto probabile che non sarà tanto a causa della tua grande tendenza ad impigliarti o addirittura a bloccarti con i piccoli dettagli e le cose poco importanti che sembrano un mondo a te. Perderai molto tempo cercando di risolvere un problema molto minore. I tuoi pensieri ora sono concentrati su tutto ciò che riguarda la tua casa o la tua famiglia. Avrai voglia di cambiare o trasferirti in un altro posto. Il tuo spirito avventuroso è risvegliato e cercherai di mettere radici, ma preferibilmente all’estero. Il supporto che cerchi dagli altri non mancherà mai.

Oroscopo Branko 12 ottobre Bilancia

Anche se la tua personalità è tra le più razionali, però, oggi faresti bene ad ascoltare il tuo intuito perché lo avrai e sarà molto grande. Forse il percorso più logico e razionale non sarà, in fondo, quello che ti porta al successo o alla soluzione del problema, ecco perché oggi dovrai improvvisare e ascoltare il tuo cuore. Fidati delle parole di qualcuno che lavora molto vicino a te, ma non dimenticare che i tuoi sentimenti devono essere convalidati. I soldi ora ti arrivano inaspettatamente. Andrebbe analizzata una decisione alquanto delicata in relazione ad una questione sentimentale. Le esperienze degli altri ti saranno di grande aiuto.

PAROLA SANTA: Analizza

NUMERI FORTUNATI: 33, 12, 43

Oroscopo Branko 12 ottobre Scorpione

Avrai l’opportunità di essere molto felice e realizzare un sogno che provi da anni, ma se vuoi che si consolidi e non solo un buon momento passeggero, allora non dirlo a nessuno, agisci con discrezione perché molti di le persone che ti circondano ti invidiano più di quanto pensi. Conserva il tuo tesoro nel tuo cuore. È necessario che tu controlli le tue emozioni se vuoi passare una giornata serena, in pace con te stesso. Prenditi cura della zona in cui lavori, tieniti informato, Scorpione. Non lanciarti ancora in nuove imprese. Sviluppa la pazienza. Continui ad essere molto impulsivo in tutto ciò che dici e fai.