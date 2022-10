Oroscopo Branko domani 12 ottobre 2022: le previsioni perfette per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 12 ottobre Sagittario

Oggi devi stare attento con il tuo carattere, soprattutto con il tuo genio, perché ad ogni piccola cosa potresti saltare come una tigre e causare un pasticcio di orrore, anche se in realtà non c’è nulla che giustifichi questo atteggiamento. Sei molto nervoso e devi solo prendere le cose con più calma, tutto arriverà con un po’ di pazienza. Accetta la vita così com’è e non idealizzare le altre persone. Le stelle oggi ti danno coraggio ed energia per porre fine a tutto ciò che è incompiuto nella tua vita. Presta attenzione a tutto ciò che sogni e scrivi ogni dettaglio che cattura la tua attenzione.

PAROLA SACRA: Particolare

NUMERI FORTUNATI: 25, 14, 3

Oroscopo Branko 12 ottobre Capricorno

Un colpo di fortuna, o un grande aiuto provvidenziale che non ti aspetti, ti libererà da un fardello molto pesante o sbloccherà una situazione che ti aveva paralizzato e dalla quale ti sarebbe molto difficile uscire da solo. È uno di quei pochi momenti in cui la fortuna viene in tuo aiuto. Qualcosa di buono ti aspetta anche nella vita intima. Programma la tua mente verso il successo. Chiedi con fede ai tuoi Angeli, ai tuoi esseri di luce di guidarti sulla retta via. Ora hai molti progetti in mente e non sai da dove cominciare. Organizzati, ma non avere fretta. Vai alla ricerca di consigli, aiuti, indicazioni e troverai la risposta che cerchi.

PAROLA SANTA: Guida

NUMERI FORTUNATI: 7, 18, 4

Oroscopo Branko 12 ottobre Acquario

Dopo alcuni giorni in cui ti sei sentito ottuso o malinconico, l’illusione e la gioia torneranno di nuovo nella tua vita, soprattutto nel campo sentimentale o nella vita intima. Dopo un periodo di certo blocco e introversione, è tempo di uscire di nuovo alla luce, perché qualcosa che ti stava causando un grande dolore è stato finalmente risolto. Costruisci la tua autostima dando a te stesso il merito che meriti per i risultati e i trionfi che hai ottenuto finora. Fidati della tua voce interiore e segui i dettami del tuo cuore. Saturati di valore, di energia. Rafforza la tua autostima. Unisciti a quelle persone che ti considerano e che sanno apprezzare quello che fai.

Oroscopo Branko 12 ottobre Pesci

Oggi ti sentirai un po’ giù di morale perché alcune illusioni sono svanite o tu stesso hai visto che erano false o irraggiungibili. Il realismo, o anche il pessimismo, tendono a dominare la tua personalità, ma non preoccuparti perché è solo una cosa momentanea e molto presto tornerai ai tuoi castelli nell’aria. È tempo di stabilizzarti, di stabilire relazioni più profonde e durature nella tua vita. Non continuare a saltare come un uccellino fuori controllo. Il tuo spirito indipendente e forte spesso ti tiene lontano dalle persone o dalle relazioni. che potrebbe portare molte cose positive nella tua vita.