Vuoi sapere chi è Giuseppe Oricci marito di Emanuela Folliero?

Il noto imprenditore Giuseppe Oricci è il marito della conduttrice Emanuela Folliero. Scopriamo di più sulla sua vita e sul suo matrimonio!

Emanuela Folliero, nota come conduttrice televisiva di Rete Quattro, è sposata con Giuseppe Oricci, imprenditore italiano che ha sposato Emanuela dopo nove anni di relazione. Non è quindi un personaggio televisivo. I due stanno ancora insieme dopo nove anni di matrimonio e sono riusciti a mantenere salda la loro relazione. Ecco alcuni dettagli su di lui!

Chi è Giuseppe Oricci, il marito di Emanuela Folliero?

Giuseppe Oricci, un uomo molto affascinante di Torino, vantava 59 anni il giorno del suo matrimonio, il 26 settembre 2018. Ha sei anni in più della sua bella moglie ed ex Miss Buonasera di Rete Quattro, Emanuela Folliero. Oricci ha anche un figlio da una relazione precedente, Alessandro, che soffre della sindrome di Asperger, una forma dello spettro autistico. La Folliero descrive il marito come un “noto uomo d’affari italiano”. Ha detto che non ama stare sotto i riflettori.Per questo motivo, la sua vita privata e molti dettagli sulla sua carriera sono completamente sconosciuti. L’uomo non è presente sui social media, tanto meno su Instagram, dove, invece, la moglie pubblica quasi ogni giorno alcuni scatti della sua vita quotidiana.

Il matrimonio di Giuseppe Oricci ed Emanuela Folliero

Giuseppe ed Emanuela Folliero si sono conosciuti nel 2009. Lei era single da più di un anno dopo l’amore con Enrico Mellano e non alcun interesse a iniziare un’altra relazione. Tuttavia, dal momento in cui lo ha visto, è stata immediatamente attratta dal suo bell’aspetto. Durante un’intervista alla rivista Chi ha confessato che sapeva che la loro relazione sarebbe stata una “storia leggera”. Invece, i due si sono innamorati ogni giorno di più, finché il 10 agosto, giorno del loro anniversario di fidanzamento, Giuseppe le ha chiesto di sposarlo con un bouquet di rose rosse. I due si sono sposati in municipio il 26 settembre 2018 e la cerimonia si è svolta con amici e parenti. Secondo quanto riportato da lei sulla nota rivista “Chi”,