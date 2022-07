Oroscopo Branko domani 16 luglio 2022: Leone tensioni. Scorpione attenzione alla dieta

Oroscopo di oggi: nella misura in cui applichi tutti i tuoi sforzi, sarai in grado di invertire il tuo disturbo, segui i consigli del tuo medico. Prenditi cura del raffreddore. Amore: avrai un’intimità equilibrata e armoniosa che ti permetterà di raggiungere uno stato ottimale nella tua relazione, che continuerà serena. Ricchezza: ciò che otterrai sarà il risultato di uno sforzo, perché la fortuna non sarà presentata da un colpo di fortuna. Essere pazientare. Benessere: il tuo morale e il tuo benessere generale miglioreranno se presti maggiore attenzione al tuo aspetto personale, inizi a vestirti per il successo e ti prendi cura della tua immagine.

Oroscopo Branko 16 luglio Scorpione