Oroscopo Branko domani 16 Settembre 2022: le previsioni migliori Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 16 Settembre Leone

Le ottime influenze planetarie indicano che continuerà la vena positiva di cui stai godendo dall’inizio di questa settimana, o almeno quella sensazione ottimista e positiva che ti fa vedere le cose più favorevoli anche di quanto non siano in realtà. È un momento di molte gioie e realizzazioni. Non aver paura di esprimerti con la verità poiché questa sarà l’unica a proiettarti come sei. Una nuvola di incertezza incombe su di te sulla continuazione di una relazione esistente. Non dubitare di ciò che ti dice il tuo cuore, che è saggio. Sai bene qual è la risposta.

PAROLA SANTA: Verità

NUMERI FORTUNATI: 19, 14, 28

Oroscopo Branko 16 Settembre Vergine

Oggi le favorevoli influenze planetarie ti aiuteranno a mostrare il meglio di te stesso e a goderti una fruttuosa giornata di lavoro e di affari materiali, anche se dovrai poco o nulla alla fortuna ma piuttosto ai tuoi sforzi personali e alla tua grande intelligenza o capacità. . Ma oggi le cose andranno come vorresti. Ora sei in pieno recupero sia fisicamente che emotivamente. Segui ciò che ti dice il tuo intuito, ma ascolta anche la ragione. Non mettere in discussione le tue capacità psichiche o mentali. Stabilisce un equilibrio, poiché al centro c’è la verità.

PAROLA SANTA: Verità

NUMERI FORTUNATI: 19, 14, 28

Oroscopo Branko 16 Settembre Bilancia

La Luna e altri pianeti che formano aspetti armonici ti porteranno una giornata armoniosa e fortunata, sia per il lavoro, le finanze o altre questioni mondane, sia nella vita intima o nell’armonia familiare, ma soprattutto perché ti sentirai bene dentro e agirai di conseguenza. Le esperienze passate hanno lasciato il segno nel tuo cuore. Sei molto più selettivo, ed è questo che ti consigliano le stelle. Vai sul sicuro, non correre rischi. Quando senti che qualcosa non ti piace o ti mette a disagio, allontanati da quella situazione. Non capisci i termini medi quando ami.

PAROLA SANTA: sicurezza

NUMERI FORTUNATI: 37, 8, 10

Oroscopo Branko 16 Settembre Scorpione

Continuerai a lottare con grande tenacia e perseveranza per il tuo lavoro e per obiettivi e illusioni materiali, ma in questo caso convinto che in breve tempo saranno alla tua portata. Qualcosa dentro di te ti dice che questo è il tuo momento e ora finalmente raggiungerai traguardi che fino ad ora il destino sembrava averti negato. Stabilisci una via di mezzo in tutto. Niente di nero o di bianco poiché il tono medio è quello che fa per te. Rimani aggiornato su tutte le questioni legali. Rimani fedele a ciò che è previsto per te. Esercita il controllo sulle tue spese e sulla tua vita personale, poiché la tua salute sarà influenzata da ciò che mangi e le tue tasche da ciò che spendi.