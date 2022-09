Oroscopo Branko settimanale 9 -15 Settembre 2022: Previsioni zodiacali con voto

Oroscopo Branko ARIETE

Fino a fine Ottobre vedrai le cose in grande, sentendoti protetto dallo scudo della fortuna. Le opportunità di guadagno saranno all’ordine del giorno. Bene l’amore, magari in ufficio, corteggiare o farti corteggiare dal collega sarà la passione del momento. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Branko TORO

Nervosetto, specie se fumi troppo e bevi troppi caffè. Se poi arriva il mal di gola andrai in fibrillazione preoccupato per la tua salute. Solo paure, sei forte come un… toro! In coppia troppa gelosia! VOTO da 1 a 10:

Oroscopo Branko GEMELLI

Esplosivo, tutto il carburante che hai dentro piglia fuoco all’improvviso, pronto per il combattimento in prima linea. Contro chi, lo scoprirai solo vivendo, probabilmente col partner malandrino, il collega competitivo, il capo confusionario. VOTO da 1 a 10: 4

Oroscopo Branko CANCRO

Casa, famiglia, figli protagonisti dell’autunno dolce e introspettivo, votato ai sentimenti solidi e duraturi. Anche un’amicizia datata riguadagna terreno contro le grane di origine professionale. L’antidoto è la complicità. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Branko LEONE

Il 50% dei cambiamenti dipendono da te, l’altro 50 da eventi esterni, e la cosa ti indispettisce, perché della situazione vuoi essere sovrano e padrone. Freddezza col partner, tensioni tra amici. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko VERGINE

Ora più che mai l’amore ti picchia in testa, sarà smania di carriera, oppure il conflitto col capo. Rapporti urticanti anche coi suoceri, specie se col partner le cose non girano bene. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko BILANCIA

Amore protagonista, coi momenti più dolci in Ottobre, perfetto per una dichiarazione o una proposta di matrimonio. Per la cicogna, però, meglio aspettare, i tempi non sono ancora maturi. Affari in vista. VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Branko SCORPIONE

Pieno d’amore e di tenerezza, stupisci il partner che non crede ai suoi occhi, ma se una storia ha finito il suo tempo non farai drammi: morto un papa se ne fa un altro! VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Branko SAGITTARIO

Nervosissimo, specie sul lavoro, e non ne farai mistero: non sarai tu ad alimentare la tensione, provocato, però, risponderai per le rime. In attesa che un’amicizia diventi amore scandaglierai te stesso. Ottimi aiutanti il romanzo psicologico e un testo di filosofia. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko CAPRICORNO

In casa o fuori la serenità diventa un must, per evitare contese rinunci a difendere le tue posizioni. Non sul lavoro, però, il collega che ti pesta i piedi merita una lezioncina. Tasche cucite per i regali di Natale, quest’anno, purtroppo, bisogna tirare la cinghia. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Branko ACQUARIO

Sereno a inizio autunno, poi pian piano con le giornate più scure si incupisce anche il tuo umore. Isterico in famiglia, nervoso coi pupi, stai bene anche da solo, al massimo con pochi amici. VOTO da 1 a 10: 5

Oroscopo Branko PESCI

Metà stagione dedicata all’avere, metà di nuovo all’essere, tra lunghe riflessioni e viaggi interiori ritrovi il tuo lato introspettivo. VOTO da 1 a 10: 8