Oroscopo Branko domani 19 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 19 agosto Sagittario

Puoi decidere di fermarti quando vuoi. Puoi tornare indietro se vuoi. Non sei un passeggero di un treno ad alta velocità diretto alla sua destinazione finale senza fermarsi in nessuna stazione. Tuttavia, hai la sensazione che se acquisti un biglietto e sali a bordo, verrai trasportato a una tariffa inarrestabile. Oggi ti dà l’opportunità di trovare quello che vuoi fare. Per mettere alla prova le tue idee e vedere come ti senti. Alcuni aspetti dei tuoi piani futuri meritano un attento studio prima di salire sul treno. Ma non c’è motivo di preoccuparsi. Oroscopo Branko 19 agosto Capricorno

Come ha scoperto chiunque guidi al mattino, il pane tostato obbedisce alle sue stesse leggi. Se uno cade sul pavimento della cucina, di solito atterra sul lato del burro. Sembra che le probabilità che cada da una parte o dall’altra siano da 50 a 50 ma, grazie a una strana stranezza di gravità, è più simile a 90 a 10 a favore del burro, il che è piuttosto crudele. Tuttavia, nonostante la tua apprensione e non importa come ti senti quando ti alzi dal letto, oggi il tuo metaforico brindisi atterrerà nel modo giusto. L’imminente cambio di segno di Marte è un miglioramento dell’energia. Oroscopo Branko 19 agosto Acquario

Sebbene portare un cavallo all’acqua non sia una garanzia che si plachi la sete, se gli è stato dato un buon blocco di sale da leccare, le possibilità che berrà aumentano. Di recente ti stavi muovendo, senza molto entusiasmo, in una certa direzione. Ora, mentre Marte si prepara a cambiare segno, inizi a capire perché le circostanze sono come sono. Il cosmo ti ha guidato verso qualcosa che potrebbe avere un certo valore. Presto capirai perché la tua collezione di opzioni è sembrata così limitata. Oroscopo Branko 19 agosto Pesci