Oroscopo Branko domani 19 ottobre 2022: gli astri dettagliati Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 19 ottobre Ariete

Potresti avere le migliori intenzioni ma non seguire abbastanza il tuo regime di esercizi. Un modo per toglierti di dosso l’onere è entrare in un gruppo che si esercita regolarmente: una squadra virtuale o una classe di qualche tipo. Questo ti terrà sulla buona strada nonostante il tuo “umore”. Puoi anche chiedere l’aiuto di un allenatore fisico, anche se questa è l’opzione più costosa. Non lasciare che una piccola configurazione planetaria ostacoli il tuo miglior passo in avanti!

Oroscopo Branko 19 ottobre Toro

L’allineamento planetario di oggi crea una tensione che senti nella zona dello stomaco. Questo non significa necessariamente un “mal di pancia”! È più come un indebolimento della volontà (cioè, il tuo “istinto intestinale”). Questo aspetto può presentarsi in vari modi: dormire troppo, mangiare troppo o “dimenticare” di esprimere la tua verità emotiva a coloro con cui hai una relazione. Per contrastare queste forze dannose, concentrati su una sana abitudine: bere molta acqua nelle prossime settimane.

Oroscopo Branko 19 ottobre Gemelli

Devi avere molto spazio in cui esprimere il tuo desiderio di equilibrio nella tua vita. Inizia eliminando il disordine nella tua vita. Pulisci il tuo armadio, i tuoi armadietti della cucina, il tuo mobiletto del bagno. Sbarazzati di tutto il bagaglio in eccesso che porti con te. Questo vale anche per il tuo sé mentale e fisico. Devi sentirti “libero” – qualunque cosa significhi per te. Concentrati sul lasciar andare il peso morto, ovunque lo trovi.

Oroscopo Branko 19 ottobre Cancro

Questo è il momento di seguire il tuo istinto. Quella “voce calma, piccola dentro” può portarti molto lontano se ti sintonizzi su di essa! Hai mai pensato di fare yoga durante il giorno ma poi di non “aver voglia” quando esci dal lavoro? Chiama un amico e pianifica di ritenerti reciprocamente responsabile in modo da non poterne uscire così facilmente. Più nutrirai questa voce interiore, più forte diventerà.