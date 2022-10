Oroscopo Paolo Fox domani 19 ottobre 2022: Leone bene cosi. Scorpione gratificazioni

Potrebbe essere necessario sospendere lo “splendore” per un po’ e va bene così! Non vuoi davvero essere sotto i riflettori tanto quanto la gente dice che lo fai. In effetti, devi concentrarti su te stesso in un modo che allevi la pressione dal tuo sé “esterno” e la metta sul tuo sé “interno”. Prendi il cibo per esempio. Entra dentro di te e quindi influenza il modo in cui pensi e senti. Concentrati sulla tua dieta sana.

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre Vergine