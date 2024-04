Colomba tinta di rosa per annunciare il sesso del nascituro: l’uccello perisce dopo giorni di sofferenza

Le feste di gender reveal sono diventate una tendenza popolare anche in Italia, occasioni durante le quali le coppie in attesa rivelano il sesso del nascituro in modi sempre più originali e spettacolari. Tra palloncini colorati, coriandoli e fuochi d’artificio, alcuni optano per metodi più controversi, come quello di tingere animali. Recentemente, un caso drammatico proveniente da New York ha sollevato questioni etiche e di sicurezza riguardo l’uso di colombi tinti di rosa in queste celebrazioni.





Durante un evento di gender reveal nel cuore di Madison Square Park, è stata utilizzata una colomba dipinta di rosa per annunciare il sesso di un bambino. Purtroppo, l’uccello, soprannominato Flamingo, ha sofferto gravemente a causa della vernice spruzzata sul suo corpo. Nonostante l’immediato intervento degli operatori del Wild Bird Found, le condizioni della colomba si sono rivelate fatali.

Flamingo presentava evidenti difficoltà nel volo; le sue piume, appesantite dalla vernice, impedivano un volo normale e la completa estensione delle ali. Inoltre, l’uccello era visibilmente disidratato e malnutrito, condizioni aggravate dall’inalazione delle tossine presenti nella vernice. Nonostante gli sforzi degli operatori per eliminare i vapori tossici e nutrire adeguatamente l’animale, Flamingo è deceduto dopo giorni di agonia.

L’incidente ha suscitato indignazione e preoccupazione, evidenziando i rischi legati all’utilizzo di animali in eventi di questo tipo. Gli esperti del Wild Bird Found hanno commentato la tragedia, sottolineando come, nonostante l’addestramento e l’allevamento specifico per questi eventi, l’uso di sostanze chimiche su animali possa avere esiti fatali. “Siamo profondamente dispiaciuti nel comunicare che nonostante i nostri migliori sforzi, Flamingo non è sopravvissuto. La morte è stata causata dalle tossine inalate”, hanno dichiarato.

Questo triste evento serve da monito sulla responsabilità e l’etica nell’organizzazione delle feste di gender reveal. La sicurezza degli animali e il rispetto dell’ambiente devono prevalere sulla spettacolarizzazione e l’originalità. L’uso di animali vivi per scopi decorativi o celebrativi solleva importanti questioni etiche e pratiche, e questa storia di Flamingo potrebbe incoraggiare una riflessione più ampia sulla necessità di regolamentare pratiche simili per prevenire future tragedie.

Mentre le feste di gender reveal continuano a guadagnare popolarità, è fondamentale considerare le implicazioni di ogni scelta decorativa o di intrattenimento, specialmente quando coinvolgono esseri viventi. La storia di Flamingo rappresenta un triste esempio di come la ricerca dell’effetto scenografico possa avere conseguenze irreversibili e invita a una maggiore consapevolezza e cautela in questi celebrazioni.