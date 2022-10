Hai capito chi è Elisa Angius? Età, fidanzato e vita privata dell’allieva del Collegio 7

Cosa si prova ad avere 15 anni ed essere scelti per un reality come Il Collegio 7? Elisa Angius è la quindicenne cagliaritana che vedremo nella settima edizione del programma televisivo.

Elisa Angius parteciperà a College 7, la English version del Grande Fratello. Ha 15 anni e si descrive come una ragazza diffidente e un po’ scontrosa con chi non conosce o non considera un’amicizia. Molti dicono che all’inizio patto del patto del antipatica, ma lei smentisce questa convinzione.

Sua madre dice che è testarda, a volte arrogante, poco collaborativa in casa, ma anche potente generosa e leale con gli amici. Quest’anno ha fatto 53 assenze a scuola perché non le piacevano i compagni. Al College 7 spera di migliorare il suo lato un po’ aggressivo e scontroso. Dovrà infatti affrontare altre 8 ragazze che sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel e Alessia Abruscia.

Elisa Angius parteciperà alla prossima stagione del Collegio 7 e sarà educata all’interno del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. La prima puntata andrà in onda il 28 ottobre 2022 mentre la seconda il 29 ottobre. Ci sarà infatti un doppio appuntamento ma solo per la prima settimana.

Gli episodi in totale sono otto e la data di conclusione è prevista per il 15 novembre. Su Rai 2 è possibile vedere il programma. Per quest’anno ci sono alcune novità, tra cui nuovi professori e supervisori che vigilano sugli studenti. La voce narrante cambia e sarà quella di Nino Frasica. I concorrenti saranno venti e immergersi in quella che sarà nuova scelta come ambientazione per questa edizione: 1958.