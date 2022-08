Oroscopo Branko domani 21 agosto 2022: le previsioni su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 21 agosto Leone

Se le perle della saggezza non hanno prezzo, perché non dedichiamo più tempo a cercarle? Forse perché la saggezza è un tesoro nascosto: solo quando la possediamo siamo consapevoli del suo valore. Forse è anche perché trovarla richiede determinazione, maturità e abnegazione, qualità che non è facile raccogliere. Per trovarli, dobbiamo avere la fiducia necessaria per scavare in profondità e bilanciare le nostre passioni con quelle degli altri. Mentre Marte, il pianeta della passione, si sposta in Gemelli, che rappresenta l’intelletto, puoi prendere una decisione saggia questa settimana. Dai valore a ciò che desideri e non perdere di vista i tuoi veri scopi nella vita. Non cercare di coprire troppe cose contemporaneamente. Approfitta dell’energia positiva di Marte e concentrati sull’organizzazione del tuo lavoro e della tua vita personale. Stabilisci degli obiettivi e fai il possibile per raggiungerli. PAROLA SANTA: Concentrati

NUMERI FORTUNATI: 49, 1, 34 Oroscopo Branko 21 agosto Vergine

Se non ci mettiamo alla prova, come possiamo sapere di cosa siamo capaci? Ma supponiamo di non essere all’altezza del compito. Bene… questo non è un motivo per smettere di metterci alla prova. Tutti viviamo momenti in cui ci sentiamo potenti e capaci. E tutti conosciamo i momenti in cui ci sentiamo sopraffatti dalle circostanze. Ultimamente ti senti fuori posto… è come se non stessi lavorando al meglio delle tue capacità. Questa settimana, quando il Sole entra nel tuo segno, è giunto il momento di riadattare le tue aspettative. Il tuo motore sta per avviarsi. Preparati a sentirti bene. La tua mente dichiara e riafferma ora ciò che vuoi ottenere la pace e la felicità che desideri. Riconosci che una ricchezza di sentimenti sgorga dentro di te, che sono ciò che ti rende unico e speciale. Apri il tuo cuore ai miracoli della vita e goditela appieno. PAROLA SANTA: Concentrati

Sappiamo che la pazienza è una virtù. Ma stare seduti a non fare nulla in attesa che succeda qualcosa non ci porta da nessuna parte. E non è facile vedere cosa differenzia una cosa da un’altra. Anche se è conveniente lasciare che una situazione faccia il suo corso senza pressarla per un risultato specifico, non rilassarti fino al punto in cui smetti di preoccuparti. Le tue preoccupazioni sono valide e importanti. Solo perché le cose non stanno accadendo velocemente come vorresti, non significa che dovresti distogliere la tua attenzione altrove. La soluzione si sta sviluppando a poco a poco. Marte ti porta a seguire le tue intuizioni e a riconoscere quanto siano sviluppate le tue facoltà extrasensoriali. Qualsiasi idea che sembri interessante, attraente, la metta in pratica. Esplora tutto ciò che cattura la tua attenzione. Socialmente, godrai di un’ottima compagnia. PAROLA SANTA: Facoltà

NUMERI FORTUNATI: 30, 5, 19 Oroscopo Branko 21 agosto Scorpione