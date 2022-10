Oroscopo Branko domani 22 ottobre 2022: lo zodiaco imperdibile Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 22 ottobre Leone

Si aprono le strade per portare avanti quel business che da tempo è fermo. Prova un po’ di più e vedrai che le tue finanze miglioreranno. In amore ti senti solo ma devi avere pazienza perché presto troverai quell’essere speciale che ti farà battere il cuore. Tutto ciò che ti imprigiona o ti paralizza finisce. Sarai più saggio nel dirigere i tuoi passi e nel prenderti cura del tuo cuore nell’aspetto sentimentale. La tua attrattiva sessuale, il tuo carisma, il tuo magnetismo personale aumenteranno. Il tuo settore economico sarà libero da ogni limitazione. Le lezioni sulla gestione delle finanze sono già state apprese.

PAROLA SANTA: 25, 7, 22

NUMERI FORTUNATI: il successo

Oroscopo Branko 22 ottobre Vergine

Devi prendere una decisione su un’attività che ti preoccupa molto. Calmati, pensa molto attentamente ai passi che farai per risolvere quella situazione. In amore, ti sentirai molto bene e abbastanza forte da iniziare una relazione, ma ricorda che gli errori del passato non possono essere ripetuti. Ti trovi di fronte a una decisione professionale. Deciderai di lavorare su ciò che ti riempie di felicità e soddisfazione. Il piccolo gioco del piacere agli altri è finito. Ti divertirai a fare quella che consideri la tua vera missione nella vita. Quello che fai o dici avrà un tocco di magia e fascino.

PAROLA SANTA: 25, 7, 22

NUMERI FORTUNATI: il successo

Oroscopo Branko 22 ottobre Bilancia

Non sono stati i giorni migliori professionalmente. Tutti noi abbiamo battute d’arresto, l’importante è riflettere e vedere cosa stai fallendo per prendere misure correttive. In amore, il tuo partner ti supporta in ogni decisione che prendi, è tempo di essere reciproco e supportarlo in quello che vuole fare perché è per il futuro di entrambi. Sarai, come mai prima d’ora, attento alle esigenze del tuo corpo. Saprai orientarti verso lo specialista giusto per sanare vecchi mali. Devi prenderti cura del tuo tempio, che è il tuo corpo fisico, con maggiore attenzione. Mangia con saggezza, fai esercizio e pratica una sorta di metodo di relazione.

PAROLA SANTA: nutrire

NUMERI FORTUNATI: 20, 4, 21

Oroscopo Branko 22 ottobre Scorpione

Alcune difficoltà sul lavoro ti hanno molto stressato. Tolleranza soprattutto perché questa è solo una fase che passerà e che dipende dal tuo modo di affrontare il carico. Innamorato, il tuo partner ha bisogno di te, quindi tira fuori quel lato affettuoso e tenero che hai e dedica te stesso a lui. Entrambi meritano quei momenti. Tutto ciò che fai ora per migliorare il tuo corpo, i tuoi capelli o la tua pelle darà ottimi risultati. Intuirai chi è conveniente e chi è dannoso nel tuo ambiente. Mai prima d’ora sei stato più saggio e meglio orientato di adesso. Innamorato, se non hai un partner, troverai la tua anima gemella. Rimuoverai dal tuo spazio ciò che ti inebria.