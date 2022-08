Oroscopo Branko domani 23 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 23 agosto Sagittario

Devi riflettere sul fatto che ciò per cui stai combattendo e a cui dedichi tutte le tue energie vale davvero la pena o è solo un percorso che non ti porterà da nessuna parte. Sei in un momento astrologico molto fortunato ed è un errore investire il meglio di te in lavoro o imprese umane che non daranno frutti.

Oroscopo Branko 23 agosto Capricorno

Inizi una settimana di grande attività, competitività e iniziativa, che può essere molto buona se stai lavorando, anche se non è priva di pericoli o di qualche spiacevolezza. Se sei ancora in vacanza ti sentirai emotivamente più instabile perché hai bisogno di fare delle cose e la situazione non lo permette o ti rende abbastanza difficile.

Oroscopo Branko 23 agosto Acquario

Devi scegliere tra due strade o due opzioni e devi anche farlo in fretta, e come se non bastasse, la decisione che prendi avrà conseguenze importanti per il tuo destino, lavorativo o personale, o forse entrambi. Ma non preoccuparti perché farai bene, ascolta il tuo cuore e non sbaglierai.

Oroscopo Branko 23 agosto Pesci

Hai un grande sogno legato all’amore dentro il tuo cuore, non scoraggiarti e continua a lottare perché quel sogno può diventare realtà. Allo stesso modo in cui combatti e ti sacrifichi per rendere felici gli altri, ora devi confidare nel destino perché non ti deluderà, anche se la meta è lontana o difficilissima.