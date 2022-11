Oroscopo Branko domani 23 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 23 novembre Leone

Non preoccupatevi dei grandi sforzi e sacrifici che vi opprimono in questi giorni, e lo faranno soprattutto oggi. Non state perdendo tempo perché ora le stelle formano ottime configurazioni e tutto il vostro lavoro vi ripagherà, dovete solo aspettare un po’. Molto presto la vita ti darà una sorpresa.

Oroscopo Branko 23 novembre Vergine

Una persona che in passato ti ha ferito, tradito o si è comportato molto male con te chiederà sinceramente perdono e avrà un radicale cambiamento positivo. Ora i pianeti proteggono i tuoi percorsi e le persone che ti hanno causato dolore in passato, o ti hanno voltato le spalle, ora torneranno nella tua vita, anche se a braccia aperte.

Oroscopo Branko 23 novembre Bilancia

Sii prudente con le decisioni che prendi, rifletti bene prima di farle, soprattutto se ti associ a qualcuno o un presunto amico cerca di intraprendere un grande progetto o un’attività “rotonda”. L’influenza di Nettuno indica che cercheranno di ingannarti o truffarti, o semplicemente che questa faccenda non andrà molto bene.

Oroscopo Branko 23 novembre Scorpione

Questo sarà un giorno fortunato per te in questioni di cuore. Una persona molto amata con cui stai litigando o hai avuto una forte discussione di recente, che si tratti del tuo partner, del tuo migliore amico o di un parente molto stretto, si riconcilierà con te o le circostanze metteranno gli eventi in modo tale che tu si riconcilierà molto presto.