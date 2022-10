Oroscopo Branko domani 23 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 23 ottobre Leone

L’arrivo del weekend non sarà per voi una gioia troppo grande. Quando sei al lavoro sei il re e tutto si svolge e cammina secondo i tuoi desideri. Ma poi la vita familiare non è sempre piacevole come vorresti e in molti casi è proprio in questo ambito che sorgono problemi più complicati.

Oroscopo Branko 23 ottobre Vergine

La Luna transita attraverso questo segno e oggi sarà uno dei migliori. Sarà uno dei pochi giorni in cui smetterai di concentrare la tua attenzione sui dettagli e sulle piccole cose che ti lasceranno a bocca aperta e ti concederai il permesso di goderti le cose belle che ti circondano e le persone che ti amano e condividono le loro vite con te.

Oroscopo Branko 23 ottobre Bilancia

Finalmente è tempo di riposarsi e tornare alla pace di casa dopo la dura settimana. Questa è la teoria, ma devo avvertirti che la pratica sarà molto diversa, poiché ti ritroverai con molti problemi a casa e in famiglia che non ti aspettavi. Ci saranno guerre e disgrazie dove ti aspettavi pace e felicità.

Oroscopo Branko 23 ottobre Scorpione

Il nuovo giorno sarà fortunato e felice per te, solo che hai due opzioni e non saprai quale è la migliore per te. Forse devi occuparti di questioni di lavoro pendenti, anche se provengono da casa tua. Ma nonostante tutto questo sarà un giorno promettente nella vita sentimentale e familiare.