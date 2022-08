Oroscopo Branko domani 24 agosto 2022, le previsioni i dodici segni

Oroscopo Branko 24 agosto Ariete

AMORE. Tutto bene in materia di cuore. Se sei sposato o esci insieme, è tempo di romanticismo. E se sei solo attirerai compagnia. Con voglia di vivere. I SOLDI. Sopraffatto dal lavoro ma determinato a saldare in breve tempo gran parte dei suoi debiti. Fatti valere, niente di basso profilo. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Non rispondere alle provocazioni e ti lasceranno in pace.A volte trovi discussioni franche piuttosto inquietanti. Si intromettono nella banalità della vita quotidiana, portando con sé un’atmosfera molto angosciante. Tuttavia, l’attuale aspetto planetario potrebbe farti capire che deve solo essere fatto. Non è poi così male e il tuo partner sarà probabilmente abbastanza felice di parlare di qualcosa che anche loro desiderano risolvere. Consenti la guarigione nella tua relazione.

Oroscopo Branko 24 agosto Toro

AMORE. Dovrai essere preparato per le reazioni emotive che sono fuori luogo. Alcuni atteggiamenti del tuo partner o della tua famiglia ti allontanano. Pazienza. SOLDI . Se ti trovi di fronte a un dilemma, non preoccuparti, troverai presto la via d’uscita. Stabilisci i limiti necessari il prima possibile. CHIAVE DELLA SETTIMANA, Se vuoi combattere, sventola bandiera bianca.Forse preferiresti ignorare la formazione planetaria del giorno, che potrebbe costringerti a guardare troppo da vicino alcuni fatti di te stesso che potresti non essere abbastanza pronto o in grado di affrontare. Il tuo partner, tuttavia, è del tutto disposto che tu debba vedere queste cose e probabilmente farà di tutto per indicarle. Guarda cosa ha bisogno di vedere veramente, e poi scarta il resto.

Oroscopo Branko 24 agosto Gemelli

AMORE. Incontri senza alti e bassi eccessivi. Se sei sulla difensiva, non sarai in grado di individuare la tua anima gemella tra la folla. Lasciati incantare. I SOLDI. Qualcosa che fino a ieri lo travolgeva è facile. Ottimo trattamento con i suoi colleghi, capi e dipendenti. Il presente sta arrivando. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Per prendere buone decisioni, analizza il passato recente.La configurazione planetaria ti sta portando al punto in cui non puoi più rimanere in silenzio su un determinato argomento. Non puoi più nasconderti dietro una maschera di convenevoli sorridenti ma devi essere autentico. Dillo come è veramente – qualunque cosa sia. Allora il tuo sorriso sarà un vero sorriso mentre le difficoltà si dissolveranno davanti ai tuoi occhi e ti sentirai guarito dentro e fuori.

Oroscopo Branko 24 agosto Cancro

AMORE. Farà l’impossibile affinché il suo partner lo capisca, ma per il momento non aspettarti miracoli. Dovrai occuparti di un paio di responsabilità familiari che non ti aspettavi. I SOLDI. Ridurre al minimo le riunioni di lavoro: c’è il rischio di confronti. Mostrerai molto coraggio durante la negoziazione. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Le opportunità arriveranno presto, stai calmo.È parlare che trasforma le tue relazioni oggi. L’attuale aspetto planetario indica che hai opzioni con cui puoi giocare proficuamente. L’unico problema è che devi conoscere le tue motivazioni. Se vuoi mantenere il potere nella partnership, allora puoi manipolare con le parole. Se sei disposto a cambiare, puoi guarire anche con le parole. La scelta è tua.

Oroscopo Branko 24 agosto Leone

AMORE. L’amore supera le barriere della paura e della sfiducia. Venere nel tuo segno ti benedice con piccoli miracoli e grande gioia di coppia. I SOLDI. Manterrai uno spirito combattivo di successo. Supera situazioni pericolose e con un’energia senza precedenti fa affari produttivi. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Il basso profilo non fa per lui. Mostra il tuo valore.La configurazione planetaria del giorno può portarti a un punto di svolta interessante e stimolante nella tua vita. Devi usare l’energia cosmica per darti una seconda possibilità. Se hai sentito il bisogno di venire in un posto dove puoi apportare modifiche, questa è la tua occasione. Non va bene girare intorno al cespuglio, faresti meglio ad andare al nocciolo della questione.

Oroscopo Branko 24 agosto Vergine

AMORE. Gelosia e pretese. Se non sai come adattarti alle nuove esigenze della tua famiglia, puoi farti male. Sii flessibile e pratica la tenerezza. I SOLDI. Vento favorevole per le nuove proposte. Il cambiamento è buono grazie al passaggio di Mercurio attraverso il tuo segno. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Se conosci il problema, non guardare dall’altra parte, agisci ora.Oggi puoi usare il potere delle parole per fare la differenza nella tua vita romantica. Se avete bisogno di apportare modifiche, l’energia della configurazione planetaria del giorno vi aiuterà a farlo. Da dove vieni è una questione importante e potresti causare delusione. Se potessi condividere l’uno con l’altro su base uguale, sarebbe meglio.

Oroscopo Branko 24 agosto Bilancia

AMORE. Una reunion che potrebbe essere un punto di svolta nella loro storia d’amore. Un’avventura è consentita perché tanta adrenalina richiede azione. I SOLDI. Devi mantenere lo stesso spirito anche se ci sono ritardi sul lavoro. Non lasciare che niente ti trattenga. Puoi. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Non perdere la pazienza se hai a che fare con qualcuno di difficile.

Oroscopo Branko 24 agosto Scorpione

AMORE. Nessun progetto personale… per il momento. Una certa solitudine che riesce a superare grazie ai suoi amici. Bene nonostante abbia diversi disaccordi. I SOLDI. Situazioni complicate a lieto fine. Dovrai investire, essere paziente ed essere grato per qualsiasi aiuto che riceverai. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Rimani fermo, scegli ciò che funziona per te.

Oroscopo Branko 24 agosto Sagittario

AMORE. Dopo un ritiro strategico, la passione rinasce. Buon tempo per le riconciliazioni ma anche per la scoperta di un nuovo amore. I SOLDI. A pochi passi dal grande decollo economico. Sii obiettivo, non lasciare che un’opinione interessata rovini il divertimento. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Non credere a quello che dicono gli altri ma a quello che fanno.

Oroscopo Branko 24 agosto Capricorno

AMORE. Non lasciare che l’illusione ti prenda per mano. Può essere romantico e realistico allo stesso tempo. I SOLDI. Creativo, grazie alle sue idee prenderà decisioni al volo. Viandante, non c’è modo… vai avanti. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Nessuno ha il controllo sui cuori degli altri.

Oroscopo Branko 24 agosto Acquario

AMORE. Con Venere nel segno opposto, ci sarà molta tenerezza, anche se dovrai mettere da parte molte illusioni. È ora di rafforzare la coppia.I SOLDI. Metti da parte le persone pessimiste, se credi in te stesso lo farai meravigliosamente. Attenzione alle spese superflue.LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Negli affari, le ipotesi contano. Segui l’istinto.

Oroscopo Branko 24 agosto Pesci

AMORE. Piccole difficoltà a volte si uniscono a maggiore forza, il segreto è affrontarle insieme. La famiglia tenderà a invadere, attenzione. I SOLDI. Esegui questa settimana tutte quelle procedure che di solito sono complicate perché scorreranno. Avere una routine risolverà tutto. LA CHIAVE DELLA SETTIMANA. Se ti viene richiesto l’impossibile, rifiutati di ascoltare.