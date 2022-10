Oroscopo Branko domani 24 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 24 ottobre Ariete

Hai davanti a te una giornata positiva, senza dubbio, anche se a volte sarà un po’ “agrodolce”. Devi controllare il tuo carattere, in particolare la tua tendenza ad arrabbiarti o ad essere un po’ tirannico con i tuoi cari. Ma alla fine sarà una giornata molto felice e le tensioni si scioglieranno in un clima generale di affetto.

Oroscopo Branko 24 ottobre Toro

È possibile che alla fine il weekend non sia così meraviglioso, o semplicemente piacevole, come ti aspettavi o chissà se avevi programmato, perché oggi per te sarà un po’ complicato e ti ritroverai con una famiglia sconvolto o nell’amore che non avevi previsto. Questa è una brutta giornata per questioni di cuore.

Oroscopo Branko 24 ottobre Gemelli

Sarai uno dei più fortunati dello zodiaco oggi, soprattutto grazie a un evento inaspettato che ti porterà una grande gioia. Qualche sogno si avvererà in questo giorno in un modo che non ti aspettavi, un sogno che ha molto a che fare con questioni di cuore e viene da molto tempo fa.

Oroscopo Branko 24 ottobre Cancro

Oggi, come in tanti altri momenti, vorrai stare da solo o nella pace di casa tua, al sicuro da un mondo che non ti capisce e spesso ti ferisce. Insieme ai tuoi cari e nella tua zona di comfort, a poco a poco ricarichi le tue energie e a poco a poco torna anche la tua gioia. E alla fine finirai per avere una buona giornata.