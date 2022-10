Oroscopo Branko domani 24 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 24 ottobre Sagittario

In linea di principio, tutto indica che sarà una bella giornata per te, ma in realtà sarà ancora meglio perché ti aspetta una piacevolissima sorpresa, forse hai notizie di qualcuno che ami molto e che era lontano lontano, o addirittura ti appaiono all’improvviso. In ogni caso sarà una giornata di felici sorprese.

Oroscopo Branko 24 ottobre Capricorno

Anche se potresti passare una buona giornata, però, oggi non sarai molto interessato ai piaceri o ai divertimenti perché in molti momenti ti ritroverai assente e perso nei pensieri, in parte per le preoccupazioni e anche per i ricordi del passato che tu verrà in mente. E gli altri ti vedranno strano.

Oroscopo Branko 24 ottobre Acquario

Oggi porrai fine a un ciclo del passato e lo farai nella vita reale o almeno nella tua mente. Ma è qualcosa di molto positivo perché significherà la fine di un periodo di ansia o tristezza, o la soluzione definitiva di un vecchio problema, o forse la fine di una relazione che ti ha portato tanti problemi e sofferenze.

Oroscopo Branko 24 ottobre Pesci

È probabile che il fine settimana finisca per te in modo un po’ doloroso perché ti ritroverai con un’esperienza in amore un po’ difficile o sfortunata, forse un rifiuto, una crisi o anche una rottura sentimentale. Cerca di evitare conflitti con il tuo partner perché potrebbero andare troppo oltre anche se non hai intenzione.