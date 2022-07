Oroscopo Branko domani 29 luglio 2022: Leone gelosia infondata. Bilancia cambiamenti

Oroscopo Branko 29 luglio Leone

Non pretendere ciò che non dai. Fai attenzione a non soffocare il tuo partner chiedendo o chiedendo attenzioni, oltre a seminare dubbi con gelosia infondata. Una persona che finora hai ignorato risveglia in te nuove emozioni. La passione si intensifica.

PAROLA SANTA: calma

NUMERI FORTUNATI: 51, 37, 28

Oroscopo Branko 29 luglio Vergine

Sei mentalmente molto attivo. Idee e altre idee in relazione al tuo lavoro scorreranno senza sosta. Concentrati su ciò che stai facendo in questo momento. Le ore notturne saranno controverse se non segui il flusso e cooperi con gli altri.

Oroscopo Branko 29 luglio Bilancia

Prenditi tutto il tempo che ti serve quando prendi decisioni importanti. Le stelle ti avvertono dei cambiamenti nelle tue relazioni sentimentali. Non affrettarti in unioni o impegni di cui potresti pentirti. Ordina, organizza la tua vita in tutti gli aspetti.

PAROLA SANTA: IL tempo

NUMERI FORTUNATI: 10, 42, 50

Oroscopo Branko 29 luglio Scorpione

È tempo di cambiare le abitudini tradizionali e di adattarsi al nuovo, alla velocità del mondo tecnologico che ci circonda. Continua a superare gli ostacoli. Un breve viaggio ti porterà a conoscere persone influenti che indirettamente ti influenzeranno favorevolmente nel tuo lavoro o nella tua professione.