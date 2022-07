Oroscopo Branko domani 8 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 8 luglio Leone

È probabile che tu abbia permesso ad altre persone di far prevalere le loro opinioni sulle tue, non per debolezza ma perché volevi apparire condiscendente. Anche alcune critiche sul tuo modo di fare le cose potrebbero aver influenzato te, Leo. Recupera la visione positiva di te stesso perché vali più di tutte queste persone insieme. A parole sciocche, orecchie sorde. Non prestare loro attenzione perché molte di queste persone hanno agito quotidianamente per invidia. Smettila di essere così condiscendente e così sensibile, che anche non ti sta affatto bene, e mettiti al tuo posto. In campo sentimentale, hai urgente bisogno di trascorrere più tempo da solo con il tuo partner. Una gita romantica questo fine settimana tornerà utile.

Oroscopo Branko 8 luglio Vergine

Forse ti hanno concesso un prestito o ti hanno pagato un debito. Investilo in ciò di cui avevi bisogno ogni giorno, ma non sprecarlo per capricci. Compra qualcosa che ti sia utile e pratico. Oggi è un grande giorno per vederti con gli amici e incontrare nuove persone. Ti daranno una nuova visione della vita e forse di altre culture. È probabile che incontrerai qualcuno che sarà un attore chiave nel tuo futuro professionale, Vergine. In amore, invece, sei sicuramente un po’ confuso quotidianamente con una relazione che hai iniziato da poco perché non sta andando bene come ti aspettavi. Prenditi del tempo per liberare la mente, ma non scoraggiarti, perché forse l’unica cosa che ti manca è un periodo di adattamento.

Oroscopo Branko 8 luglio Bilancia