Oroscopo Branko domani 9 novembre 2022: lo zodiaco al top Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 9 novembre Sagittario

Hai una grande protezione contro il tradimento e ogni tipo di avversità e oggi avrai l’opportunità di dimostrarlo. Il destino ti impedirà di prendere un’iniziativa o una decisione che potrebbe essere dannosa per te, anche se credi diversamente. Non arrabbiarti se vuoi fare qualcosa e non puoi, il destino ti sta aiutando. Un progetto innovativo o un’opportunità di lavoro inaspettata susciterà l’atmosfera in questa luna piena, che incoraggerà anche l’assistenza sanitaria e i cambiamenti di routine. Respingi i pensieri ripetitivi, scopri nuovi focus di interesse e riformula i concetti. Il momento incoraggerà anche la conoscenza di sé e la compassione. Il sostegno incondizionato della famiglia porterà tranquillità. Firma una transazione immobiliare.

Oroscopo Branko 9 novembre Capricorno

Il martedì ha una cattiva reputazione, la tradizione associa questo giorno al pianeta Marte, violento e bellicoso, e non è raro che porti spesso conflitti e avversità. Bene, oggi dovresti applicarlo a te stesso e tenerlo a mente perché è molto probabile che troverai conflitti inaspettati, soprattutto sul lavoro. Fai attenzione ai nemici. Nuovi modelli di business entreranno nel radar. Approfitta della luna piena per scatenare la creatività, sviluppare idee e dare una svolta alla tua fortuna. Nuove attività porteranno soluzioni finanziarie e maggiore stabilità. Forse ti disconnetti da un gruppo o da un’amicizia e rimodella le collaborazioni. Supporti influenti arriveranno inaspettatamente. Brilla, conquista nuovi spazi e reinventa la vita!

Oroscopo Branko 9 novembre Acquario

Molte persone intorno a te ti attaccano o cercano di ferirti in un modo o nell’altro, ma soprattutto perché non ti capiscono e vedono solo qualcuno di diverso in te. Oggi devi stare attento, procedere con prudenza e cautela, anche cercare di non prendere l’iniziativa, perché così confonderai o sviare quei nemici nascosti. Chiudere il passato, impiantare nuovi concetti di comfort e aumentare l’autostima . La luna piena illuminerà soluzioni di vita, piani futuri e a lungo termine. Realizza un vecchio sogno, prendi decisioni sulla vita familiare e stabilisci nuovi obiettivi professionali. Potrai mettere fine all’insoddisfazione e volare più in alto. Successo, visibilità, prestigio e crescita finanziaria avanti!

Oroscopo Branko 9 novembre Pesci

Attenzione ai conflitti e ai turbamenti. Molte volte sono gli altri che cercano di darti sui nervi o di ferirti in un modo o nell’altro, ma oggi potresti essere tu quello che va con la spada in mano, ma questo non ti si addice e potresti finire male. Non dare ai tuoi nemici una scusa per causarti dolore o danno.Le connessioni influenti durante un viaggio o in un nuovo ambiente sociale ti faranno cambiare idea. Approfitta della luna piena per imparare qualcosa di nuovo, viaggiare in luoghi diversi e scoprire notizie stimolanti. I piani possono essere modificati. Libera la curiosità, amplia i riferimenti e supera le vecchie insicurezze. Le conversazioni di oggi amplieranno la consapevolezza e daranno fiducia nel futuro. Respira aria nuova!