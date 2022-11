Oroscopo Branko e Paolo Fox 14 e 15 novembre 2022

ARIETE



Marte, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato da Saturno. La tua azione personale e la tua forza sono enfatizzate dal fatto che il tuo sovrano è nel tuo segno (sole o sorgere), ma sarai anche ben consapevole degli obblighi che hai nei confronti di tutti coloro che ti circondano. Azione maturata da una visione più ampia e da un senso di impegno sociale. Azione strutturata con idee innovative.

TORO

Sei stato portato a cercare problemi emotivi, subconsci e psicologici e a risolverli in questo periodo. Oggi c’è una struttura per strutturare il mondo esterno da questa ricerca interiore. Viene enfatizzata la rabbia ben indirizzata nell’azione produttiva. Riconnessione con la tua forza emotiva e spirituale, aiutandoti a progredire nel mondo materiale e nella carriera.

GEMELLI

Il momento permette di essere più propositivi in ​​termini sociali, con cause e nelle amicizie basate su una maturazione di obiettivi, principi e fede. Sarai molto più impegnato in ciò in cui credi, agendo sia con idealismo che con realismo. Forza di fede che porta all’azione e alle opere. Azione innovativa e matura a favore delle visioni che ha per la realizzazione futura.

CANCRO

Stai attraversando un intenso processo di maturazione emotiva e questo oggi ti dà la forza di agire nel mondo esterno, nella tua carriera e di usare bene la tua autorità. Sta vedendo che è capace di molto dai propri sforzi e che, quando insieme agli altri, deve capire e rispettare i limiti di ciascuno. Maturazione emotiva e materiale.

LEONE

Il loro senso dell’azione si è ampliato negli ultimi tempi, ma oggi c’è anche un senso di realismo e di scopo, proveniente soprattutto dalle relazioni sociali, dalle collaborazioni e dall’amore. Equilibrio tra l’assunzione di impegni e la libertà, nonché l’azione a favore della struttura delle relazioni. Facilità tra avere diplomazia ed espandersi con assertività e iniziativa.

VERGINE

Le tue emozioni profonde sono intense. Tutto questo fuoco trova però un forte supporto di realismo, senso critico e maturazione. Sarai in grado di affrontare bene le tue profondità e apportare modifiche, ma senza perdere stabilità e realismo. Forza emotiva che facilita anche un migliore ordinamento del mondo materiale, ma con tocchi di innovazione.

BILANCIA

Oggi ti dà intensità nelle relazioni, ma anche stabilità in te stesso. È ben centrato e fermo nella propria espressione, il che gli rende più facile agire insieme agli altri, ma essere fedele a se stesso. Azioni maturate in termini di vita sociale e di amore. La forza della tua coscienza può chiederti di cambiare atteggiamento verso gli altri, ma il movimento è facilitato.

SCORPIONE

Marte, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato da Saturno. Il suo senso dell’azione incentrato sul lavoro, sulla salute e sull’ordine materiale è intenso, ma allo stesso tempo maturato dalla fedeltà al suo ritmo interiore ed emotivo. Capacità di dare priorità a ciò che è importante attraverso la maturazione dei desideri e dei bisogni interni. In aumento l’azione a favore della casa e delle strutture familiari.

SAGITTARIO

Oggi ti offre la capacità di agire ed esprimerti con irriverenza e maturità. Stai agendo secondo ciò in cui credi. La parola e l’azione sono qui armoniosamente unite. Grande concentrazione mentale unita a coraggio e iniziativa, facilitando la coerenza con il proprio ritmo interiore e una comunicazione matura e assertiva.

CAPRICORNO

Saturno, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato rispetto a Marte. Stai maturando e realizzando la tua autostima, le tue finanze e i tuoi talenti. Oggi questo è combinato con una forte volontà emotiva, portando equilibrio tra azione desiderosa e realizzazione. Stai mobilitando di più il tuo mondo interiore, ma in modo ordinato e senza perdere l’obiettività.

ACQUARIO

Saturno, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato rispetto a Marte. Oggi c’è un equilibrio tra l’essere maturi e l’esprimersi in modo assertivo. La sua capacità naturale di argomentare ed essere diretto nella comunicazione è elevata, ma entro un senso di limiti, autorità e realismo. La tua esperienza può essere molto utile ora nel processo di altre persone.

PESCI

Oggi vi offre la capacità di agire a favore dei vostri valori, finanze e questioni materiali, ma tutto questo con il sostegno della vostra autorità e conoscenza spirituale, psicologica e/o energetica. Tutta questa forza psichica facilita un’azione matura, assertiva, innovativa e concreta a favore della sua realizzazione sul piano materiale.