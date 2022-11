Oroscopo Branko e Paolo Fox 15 e 16 novembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Se oggi qualcuno ti suggerisce di collaborare a un lavoro che non ha molto a che fare con quello che fai quotidianamente, Ariete, non pensare nemmeno a rifiutarlo. Sarà molto positivo perché ti permetterà di acquisire nuove conoscenze che ti saranno molto utili in futuro e ti sentirai anche utile e attivo. Se senti di non essere ispirato come al solito, passa qualche ora ad ascoltare quella musica che sai agisce come un fulmine sulla tua creatività. Investi tempo in questo. Migliorerai la qualità del tuo lavoro e tutto andrà liscio. Se oggi ti sei accordato per parlare con una persona che è molto interessata a te, l’Ariete, probabilmente ci sarà un’attrazione reciproca, ma è possibile che in seguito vedrai che non hai tanto legame con questa persona come pensavi .Non sperare troppo, ma goditi il ​​momento ogni giorno finché dura.