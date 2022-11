Anticipazioni Uomini e Donne oggi mercoledi 16 novembre 2022: Trono over e classico, diretta live dalle 14.45

Il 16 novembre 2022, alle 14.45, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di “Uomini e donne”, il dating show condotto da Maria De Filippi. Nello studio 5 vedremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti. I primi tronisti di questa stagione sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera. Con loro ci saranno aggiornamenti sulle dame ei cavalieri del trono Over. Controcopertina seguirà in liveblogging ogni puntata.

Uomini e Donne, puntata 16 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente di Uomini e Donne, la frequentazione di Ida e Alessandro continua, anche se la precedente fidanzata e compagna di Alessandro, Ida, viene accusata di essere una manipolatrice. Nel frattempo, Federico è stato coinvolto con due esterne, Vanessa ed Elena. Lavinia, invece, ha chiesto di parlare nuovamente con Alessio per cercare di capirsi un po’ meglio, viste le ultime incomprensioni… Le prossime puntate saranno decisamente simili, visto che Ida e Alessandro lasceranno il programma insieme, suscitando le reazioni di Roberta Di Padova e Riccardo, suo nemico giurato all’interno del dating show di Canale 5. Non mancheranno sviluppi drammatici nelle vite del cast familiare a seguito delle decisioni inaspettate e sorprendenti di Federica Aversano… Tutto questo, vi anticipiamo, viene rivelato dalle registrazioni del programma delle ultime settimane.

Come vederlo in tv e streaming

A partire dalle 14.45, Uomini e Donne è visibile su Canale 5 o Mediaset Infinity. Sul sito di Witty Tv è possibile rivedere le puntate precedenti e scoprire i momenti più divertenti. LA5 ritrasmette la trasmissione ogni sera a partire dalle 19.50 circa, dando la possibilità di rivedere le avventure e gli sviluppi di Uomini, Donne e Cavalieri del programma di LA5 condotto da Maria De Filippi.