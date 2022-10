Oroscopo Branko e Paolo Fox 21 e 22 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Sta uscendo il primo mercurio retrogrado del 2022 e bisogna affrontare nuovi progetti di lavoro con il miglior atteggiamento. Organizza le carte, risolvi una questione legale e ti sentirai tranquillo. Innamorato, elimina i pensieri negativi dalla tua mente e accetta pienamente le prove che la vita ti pone.

Toro

Il lavoro si sta accumulando, organizzarsi prima che finisca davvero il tempo. La tua economia sta andando bene e si prevede che crescerà con l’uscita del mercurio retrogrado. Innamorato, devi essere calmo ed evitare discussioni in questi giorni con il tuo partner. Non ne vale la pena. Lascia che le acque cerchino il loro canale e poi parlino.

Gemelli

Sul posto di lavoro, con il passare dei giorni, le imprese saranno orientate verso la prosperità. Sii paziente che le strategie che stai applicando diano i loro risultati. Innamorato, con Mercurio retrogrado, le cose non sono andate molto bene con il tuo partner. Ora questa crisi passerà e ti sentirai felice e ottimista.

Cancro

Ricevi una chiamata che ti sorprenderà per soldi che non avevi la minima speranza di recuperare. Bene, preparati perché sta arrivando e ti aiuterà a risolvere alcuni problemi mentre l’attività si stabilizza. Innamorato, eri molto isolato dai tuoi amici a causa di questa delusione che hai subito. Mercurio è già retrogrado, tabula rasa e un nuovo account.

Leone

C’è qualcuno al lavoro con cui hai delle differenze che ritenevi inconciliabili, ma col tempo ti rendi conto che tutto è un ciclo e che le cose possono cambiare in meglio. Innamorato, libera il tuo cuore dal risentimento perché le cose non sono andate bene perché entrambi avete commesso degli errori. Continua così perché la vita ti cambierà.

Vergine

Hai richiesto un prestito per acquisire immobili e stai aspettando la risposta. Prepararsi è positivo e raggiungerai uno dei tuoi obiettivi di vita. In amore, ricorda che il mercurio retrogrado sta già uscendo e con esso le relazioni sociali iniziano a migliorare. Non lasciare che le incomprensioni ti causino un problema familiare.

Bilancia

Segui quella persona che mette ostacoli allo sviluppo del business. Prendi il controllo della situazione e non rimanere bloccato in attesa che la soluzione arrivi dal cielo. Innamorato, tutto va molto bene con il tuo partner. Si sentono più in sintonia l’uno con l’altro e stanno persino pianificando un futuro insieme.

Scorpione

Ci sono momenti in cui vuoi scappare e lasciare il tuo lavoro perché non sopporti più la pressione, ma devi essere calmo perché questa turbolenza passerà presto. Innamorati, rilassati e lasciati trasportare dai desideri e dagli impulsi condivisi con il tuo partner. Non lasciare che un problema familiare rovini questa notte insieme.

Sagittario

Sei in un business che richiede tutta la tua concentrazione affinché le cose vadano bene, non trascurarti, guarda che la tua economia cambia dipende da quello. Innamorato, non esitare ad aiutare il tuo partner che sta attraversando un momento molto difficile. Li consoliderà ulteriormente.

Capricorno

Non farti coinvolgere in battaglie che non puoi vincere. Le discussioni con i tuoi superiori non li porteranno a delineare le strategie per raggiungere una soluzione e dirigere il business. Ricorda che il mercurio sta ancora facendo le sue cose. Innamorato, vuoi essere solo, essere in grado di riflettere e riposare per guadagnare slancio. Dì quello che vuoi e lui capirà.

Acquario

Questo non è il momento di prendere decisioni drastiche sul posto di lavoro. Ricorda che sta uscendo mercurio retrogrado, quindi aspetta qualche giorno in più affinché tutto si calmi. In amore ti trovi molto bene con quella persona, ma fai attenzione perché non vuole impegni e puoi rimanere deluso.

Pesci

Quella brutta serie di affari sta già passando che ti aveva estremamente preoccupato perché le cose non stavano iniziando correttamente. Approfitta di quell’impulso che arriva e daglielo finché non raggiungi l’obiettivo. Innamorato, cerca di riposarti un po’, prenditi del tempo per rilassarti da solo. Avrai tempo per stare con quella persona speciale.