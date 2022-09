Oroscopo Branko e Paolo Fox 5 Settembre 2022, le previsioni

Oroscopo Branko e Paolo Fox Ariete

Ricorda quello che hai letto nei tuoi oroscopi di settembre 2022 , che questi giorni servono a risolvere e chiarire un problema latente con il tuo partner, partner o all’interno di qualsiasi relazione uno contro uno in cui esiste una situazione di parità. Approfitta della sfida dell’ombra di Mercurio per avere un primo dialogo o approccio a riguardo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Toro

Presta attenzione alla tua salute , perché durante il retro Mercurio un sintomo, un disturbo o un problema minore che non hai finito di guarire o di cui non ti sei occupato può tornare. È un buon fine settimana per programmare un controllo di routine.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Gemelli

È un weekend altamente creativo, dove puoi avere idee molto intelligenti e soluzioni del tutto originali a qualsiasi problema. Approfittane, perché la prossima settimana Retro Mercury può mettere in pausa quella scintilla.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Cancro

Questo fine settimana è per parlare con la tua famiglia , chiamare tua madre o i tuoi fratelli per un consiglio o per esprimere qualcosa di importante per il tuo cuore. È tempo di dire qualcosa di importante che tu e la tua famiglia vorrete rivedere a fondo durante Retro Mercury.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Leone

Questo non è un buon periodo per affrontare progetti grandi o a lungo termine, la tua mente gira a tutta velocità e si destreggia con troppe palle in aria, quindi potresti essere distratto o distratto. Fai un po’ di journaling in preparazione per il retro Mercury.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Vergine

Questo fine settimana potresti sentire il bisogno di acquistare qualcosa di elettronico o digitale che possa sembrare una pazzia o un capriccio . Ricorda che il retro Mercury inizia il 9 settembre, quindi se hai intenzione di acquistare online, fallo prima di quel giorno.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Bilancia

Stai vivendo un inizio di mese in cui puoi pensare le cose con attenzione, forse troppo. Mercurio, già in ombra pre-retro, ti sta preparando a tirare il freno a mano e rivedere il percorso che i tuoi piani prendono prima di andare avanti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Scorpione

È probabile che ti senta molto più riservato, non volendo condividere ciò che sai con gli altri per paura di essere giudicato, incompreso o semplicemente per strategia. Fai attenzione perché l’ombra pre-retro di Mercurio può portarti a sviluppare una certa paranoia .

Oroscopo Branko e Paolo Fox Sagittario

Questo è un periodo dell’anno in cui sei attratto da idee e concetti originali , credenze, idee, filosofie e progetti che sembrano futuristici o innovativi. Approfitta del weekend per cercare libri, laboratori o docenti che possano guidarti in tal senso.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Capricorno

Fai attenzione, in questi giorni una conversazione importante può aver luogo con un capo, tuo padre, un mentore o un’altra figura maschile con una certa gerarchia nella tua vita, o con più esperienza di te. È un buon fine settimana per ascoltare i consigli di chi ha già percorso la tua strada .

Oroscopo Branko e Paolo Fox Acquario

Se vivi il fine settimana volendo condividere ciò che sai , ciò che hai appreso di recente, le tue esperienze di vita o per dare consigli da un luogo di saggezza, è dovuto all’ombra pre-retro di Mercurio.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Pesci

Le tue capacità investigative sono tra le migliori. Settembre ti permetterà di andare in fondo alla verità , quindi inizia a registrare le tue intuizioni, ascolta il tuo intuito, lascia che il tuo sesto senso ti dica da dove iniziare a scavare.