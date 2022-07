Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 agosto 2022, le previsioni i segni

Oroscopo Branko e Paolo Fox Ariete

Avrai molte preoccupazioni e preoccupazioni o vorrai affrontare molte cose contemporaneamente. In realtà è una buona giornata, ma senza sapere perché sarai piuttosto nervoso, soprattutto al mattino. Tutto questo è solo il risultato del tuo carattere, molto impaziente e infuocato. Nel tardo pomeriggio ti sentirai molto più calmo.Non la sentite già una nuova leggerezza? Non avvertite che intorno a voi le cose sono più luminose? E pazienza se Venere vi tiene il broncio ancora fino al 13. Che volete che sia in confronto al sorriso di Giove che vi avvolge nel suo caldo abbraccio e vi dona una nuova prospettiva sulle cose!

Oroscopo Branko e Paolo Fox Toro

Giornata eccellente per godersi la famiglia, i bambini e la pace di casa o stare con i propri cari. Senti un grande bisogno di riposarti, di chiuderti in casa con i tuoi cari e di lasciare fuori tutte le tensioni e la frenesia della vita quotidiana, che già si allontanano con l’imminenza delle vacanze.A una Venere dolce e coccolona fa da contraltare il braccio di ferro tra Marte nel segno e Saturno in Acquario. Insomma: “Agosto moglie mia non ti conosco”? Ora, è vero che l’estate è fatta per l’amore, che flirtare fa bene all’umore, ma non credete che il partner abbia tutto il diritto di controllarvi a vista?

Oroscopo Branko e Paolo Fox Gemelli

Non ti aspetta una brutta giornata, anzi sarà tutto il contrario, ma ciò non ti impedirà di sapere perché sei assalito da grandi sbalzi di umore o hai una maggiore instabilità rispetto alle altre volte o una certa inquietudine. Tuttavia, quando si tratta di eventi, la giornata andrà abbastanza bene per te.Testa sul collo, amici Gemelli, “il troppo stroppia”. Se non state attenti, quando Mercurio, vostro pianeta guida, il 4 si sposta in Vergine, correte il rischio di credere di potervi permettere di tutto. Il che non è proprio vero. Se non volete ritrovarvi da soli, meglio che vi diate una regolata.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Cancro

La tua personalità è introversa e hai una vita interiore molto ricca; tuttavia, oggi sarà tutto molto diverso perché ti sveglierai con la voglia di fare tante cose in quel mondo esterno a cui spesso volgi le spalle. È un’ottima giornata per viaggiare e per iniziare una vacanza che si preannuncia felice.Che meraviglia! Venere è con voi, Nettuno vi sorride e Mercurio dal 4 vi strizza l’occhio complice. L’effetto è davvero speciale: sulla vostra strada troverete solo persone pronte a fare di tutto per voi e a sollevarvi con dolcezza dalle noiose incombenze quotidiane. Beati voi!

Oroscopo Branko e Paolo Fox Leone

Oggi ti alzerai un po’ storto, nonostante ti godi un ottimo momento che durerà anche nei prossimi mesi. Piccole difficoltà nella sfera domestica, però, potrebbero inasprire un po’ il vostro carattere, almeno per parte della giornata, perché poi vi sentirete molto meglio.Buon compleanno, Leone! In attesa che Marte lasci il Toro e vi lasci in pace, cosa che accadrà solo il 21, non date spazio a quell’amico un po’ invidioso che con la scusa di farlo per voi vi sommerge di dubbi sul vostro partner o su qualcuno della famiglia. Meglio uscire con persone nuove che di voi non sanno nulla.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Vergine

Devi stare attento con il tuo carattere, puoi inavvertitamente ferire i tuoi cari o biasimarli per qualcosa che non hanno davvero fatto. Sei molto nervoso perché le cose non stanno andando come ti aspettavi, ma loro ti amano e vogliono solo aiutarti e renderti le cose più facili. Presto potrai rilassarti.Lo so che non è da voi. Ma in questo momento, suggerisce Mercurio che nel fine settimana approda nel vostro segno, è meglio un rimorso che un rimpianto. Vuol dire che vi dovete buttare. Se c’è qualcuno che attira la vostra attenzione dovete uscire allo scoperto e farvi notare. Gli astri vi vogliono in prima fila.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Bilancia

Un grande benessere sta per invaderti, un’immensa sensazione di pace e armonia, qualcosa dentro che ti dice che i problemi sono molto lontani e ora intorno a te c’è solo una meritata calma. Con questo meraviglioso spirito vi avvicinerete a questo giorno che, senza dubbio, vi porterà tanta gioia e soddisfazione.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Scorpione

Ora più che mai è il tuo cuore a comandare e oggi stai affrontando una giornata felice e fortunata perché in amore avrai grandi soddisfazioni, quando molto recentemente è successo il contrario. Ieri dovevi perdere, oggi devi vincere ed è questo che muove davvero il tuo destino e dà senso alla tua vita.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Sagittario

Oggi tirerai fuori il meglio di te, quel grande ottimismo e quella speranza che ti spingono a raggiungere gli obiettivi più alti e rischiosi. Le fatiche estenuanti del lavoro si stanno già allontanando e inizia una vacanza che sarà per te come la realizzazione di un grande sogno. Hai molte cose e progetti che vorresti fare.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Capricorno

Quando stai bene e non sei assalito da problemi e fardelli mondani, allora diventi una persona che sa, meglio di chiunque altro, come godersi la vita e assaporare i piaceri. L’arrivo delle vacanze rappresenta per te un grande momento di relax e cercherai di vivere i migliori momenti sentimentali e sensuali.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Acquario

Oggi sarà un giorno eccellente per te perché, che sia reale o solo emotivo, sperimenterai una grande liberazione, avrai la sensazione di poter finalmente liberarti di un grande fardello, forse perché le vacanze si avvicinano o semplicemente perché riuscirai a liberarti di tanti pensieri di angoscia senza una vera base.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Pesci

L’arrivo delle vacanze non ti farà sentire molto più calmo, perché sei sempre consapevole di molte cose e di molte persone. C’è sempre qualcuno che ha bisogno di te o di qualche questione che non sei riuscito a concludere e quelle piccole cose ti impediscono di goderti il ​​momento come meriti davvero.