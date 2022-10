Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 novembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Ariete



È tempo di ripensare al tuo ambiente, al tuo lavoro e alla tua salute. Il lavoro ben pianificato scorre meglio e ti sentirai come se dovessi apportare o pianificare modifiche. Anche la necessità di migliorare la propria salute e dieta. Può darsi che tu abbia relazioni e collaborazioni idealizzate e ora necessiti di un sigillo più realistico. Pesare tutto con i piedi per terra, pensando ai dettagli e alla praticità.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Toro

È ora di ripensare le tue idee creative. Cerca di lucidare i bordi di ciò che crei. Ripensa anche a come tratti i bambini e i bambini in generale. Le idealizzazioni delle partnership e dei rapporti di lavoro richiedono un senso critico più realistico. Riorganizza le tue idee intorno a chi sei e quali sono le tue esigenze personali, riconnettendoti alla tua essenza.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Gemelli

Mercurio, il suo sovrano, ritorna al segno pragmatico e concreto della Vergine. In particolare, la tua casa e le tue emozioni richiedono riorganizzazione, pulizia e riflessione. Fai una grande pulizia, organizza tutto, pulisci, butta via ciò che si accumula ed è inutile. Tutto questo ti aiuterà anche a organizzare le tue emozioni. Abbandona le idealizzazioni di se stessi e cerca di coltivare il campo emotivo e/o familiare.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Cancro

Ora sarà necessario riorganizzarsi a livello mentale. Ripensare idee e concetti, non aggrapparsi a concetti definitivi. Cerca un supporto pratico per ogni teoria e dai uno sguardo pragmatico al mondo che ti circonda. Lasciare le idealizzazioni emotive e cercare un senso più leggero, razionale e realistico ti aiuterà molto in questo periodo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Leone

È ora di riorganizzare la tua vita finanziaria e materiale. Rivedi bene le tue spese, monitora l’input e l’output dei valori. La tua mente si rivolge a domande pratiche. Hai bisogno di rigenerarti, prenderti cura di te stesso e amarti di più. Lasciare il piano mentale e le sue idealizzazioni per rivedere cosa si può fare nella pratica e nella cura materiale. Evita le spese impulsive pianificando meglio il modo in cui gestisci il settore finanziario.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Vergine

Il suo sovrano, Mercurio, torna a casa. Il suo talento naturale per organizzare, ottimizzare e purificare è in aumento, così come la sua capacità di avere un occhio critico e pragmatico. Ripensa a te stesso e ascolta di più. Uscire dagli eccessi materiali e finanziari, cercare il meglio dell’essere, oltre l’avere. Sguardo autocritico per tagliarti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Bilancia

Ora sarà necessario chiarire e riorganizzare i problemi subconsci. Esplora le tue motivazioni emotive con un occhio critico e realistico. Prendersi cura dell’emotivo ora è una priorità, quindi prenditi del tempo per l’analisi o la meditazione. Maggiore comprensione psichica e anche spirituale. Uscire dall’ego e dall’idealizzazione di sé, affrontare le tue emozioni più profonde e guarire te stesso nel processo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Scorpione

Riorganizza ora il modo in cui comunichi con le masse, con il pubblico. Avere una mentalità lavorativa e di utilità anche sulle questioni sociali. Ma attenzione a qualsiasi impulsività in questo senso. È ora di uscire dall’isolamento e rivedere ciò che puoi fare per la collettività attraverso il tuo sforzo e il tuo senso di utilità.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Sagittario

La tua mente si rivolge alla tua carriera, chiedendoti pensiero critico e servizio. Uno sguardo più critico e pratico ti aiuterà a vedere cosa deve essere cambiato e riprogrammato. È tempo di cercare dentro di te quali sono i tuoi veri obblighi e autorità. Esci dalle idealizzazioni collettive e salva il tuo senso di autorità e scopo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Capricorno

La tua mente si rivolge alla fede, all’espansione e all’intuizione. Tempo per ripensare obiettivi, piani, convinzioni e principi. Consenti un pensiero più intuitivo e una visione più ampia della vita. Devi lasciare l’idealizzazione della carriera e della proiezione, cercando ciò che fa vibrare davvero il tuo cuore. Espansione della mente in una prospettiva più espansiva e coraggiosa.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Acquario

Ora devi riorganizzare le tue emozioni profonde. Osserva le tue emozioni con maggiore freddezza e pragmatismo, ma senza identificarti tanto. La sua mente si rivolge anche all’occulto, alla sessualità e ai beni comuni. Esci da ideali sociali, convinzioni e obiettivi, cercando di approfondire davvero ciò di cui hai bisogno per apportare cambiamenti reali alla tua vita.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 novembre Pesci

La sua mente torna al settore delle relazioni e delle partnership. Devi ripensare i concetti e cercare di essere più aperto al dialogo e all’ascolto degli altri. Anche qui sarà necessaria una visione più critica e realistica delle relazioni, senza idealizzare così tanto. Più riflessione, razionalità e senso critico, uscendo dagli eccessi passionali e dall’eccessiva dipendenza dagli altri, creando equità.