Programmi Tv Stasera lunedi 31 ottobre 2022: Film live guida e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Sopravvissuti «Speranza» Sylvie è pronta a perdonare

Luca (Lino Guanciale, 43) a patto che tra

loro non ci siano più segreti. Luca lo giura

alla moglie, ma purtroppo i fatti lo mettono

a dura prova: qualcuno inizia a minacciare i

sopravvissuti, che cercano di correre ai ripari

senza dare nell’occhio. Segue «Vittime».

Stasera su Rai Due alle 21.20 Stasera tutto è possibile Si conclude stasera l’ottava edizione dello show, la quarta per Stefano De Martino (33).

Il tema della puntata è Halloween. Tra i giochi

previsti «Et Voilà»: i vip si sfidano a sfilare

con un solo colpo la tovaglia da un tavolo

con sopra diversi oggetti. E poi, l’immancabile

«Stanza Inclinata», la prova più amata.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Ritorno al crimine Dopo essere stati trasportati indietro nel tempo fino al 1982 (succedeva nel primo film

della serie, «Non ci resta che il crimine»),

Moreno (Marco Giallini, 59), Giuseppe

(Gianmarco Tognazzi, 55) e Sebastiano (Alessandro

Gassmann, 57) riescono a tornare nel

presente, ma i loro guai non sono finiti…

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Quali conseguenze potranno avere sull’azione di governo le polemiche che hanno caratterizzato

la coalizione di centrodestra

nelle settimane successive al voto? Riuscirà

l’opposizione a ricompattarsi in tempi brevi?

Sono solo alcuni degli interrogativi che Nicola

Porro (53) propone oggi ai suoi ospiti.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Più che in passato, quest’anno le vicende dei «vipponi», non solo quelle interne alla Casa

ma anche quelle esterne, sono lo spunto per

lunghi segmenti della puntata in cui il concorrente

di turno entra in studio per parlare con

Alfonso Signorini (58). Anche stasera uno o

più inquilini potrebbero essere eliminati.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Killer Elite Anni 80: Danny Bryce (Jason Statham, 55), assassino su commissione, stanco della vita

da mercenario si ritira. Ma quando scopre

che il suo amico Hunter (Robert De Niro) è

stato rapito in Oman, decide di tornare in

azione. Si troverà a fare i conti con alcuni ex

agenti dei servizi segreti britannici…

Stasera su La 7 alle 21.15 GREY’S ANATOMY (8ª st., ep.

1) «Ecco che arriva il sole» con

Ellen Pompeo, Chandra Wilson

Meredith si reca alla Mayo Clinic

in Minnesota dove David Hamilton

l’ha chiamata per inaugurare

un laboratorio. Intanto, a

Seattle, Teddy e Owen si sposano

al parco. Segue ep. 2.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 GOMORRA 4 – LA SERIE con

Salvatore Esposito Genny si reca al cimitero e

sputa sulla tomba di Valerio

che è responsabile per la morte

di Ciro. Intanto, i Capaccio

decidono di conquistare Forcella

con duri attacchi a Sangue

Blu e i suoi uomini.

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY

Stasera è Phoenix, in Arizona,

a ospitare il programma di

Francesco Panella nella penultima

puntata della quinta

stagione. Come sempre i protagonisti

sono 3 italiani che

risiedono in questa città e i

loro ristoranti preferiti.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 HALLOWEEN (Usa 2018)

con Jamie Lee Curtis

L’assassino psicopatico Michael

Myers, autore 40 anni prima

di una carneficina a Haddonfield

(Illinois), sfugge alle

guardie di custodia. Per Laurie,

unica sopravvissuta a quel

massacro, ricomincia l’incubo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 BAD BOYS FOR LIFE (Usa

2020) di Adil El Arbi, Bilall Fallah

con Will Smith

Mike e Marcus, poliziotti di vecchia

scuola, vengono chiamati

per un’ultima missione. I due

devono fermare le attività di un

criminale di Miami a capo del

locale cartello della droga.

Stasera su Iris alle 21.00 THE JUDGE (Usa 2014) di David

Dobkin con Robert Downey

Jr., Robert Duvall

L’avvocato Hank Palmer torna

nella cittadina natale per partecipare

al funerale della madre.

Lì è costretto ad affrontare

il padre, giudice integerrimo

che non l’ha mai approvato.

Stasera su Rai Movie alle 21.20 IL MIO NOME È NESSUNO

(It./Fr./Ger. 1973) di Tonino Valerii

con Terence Hill

Un giovane cowboy coinvolge

il suo idolo d’infanzia, un anziano

pistolero sul viale del tramonto,

in un’ultima impresa:

affrontare i 150 banditi del cosiddetto

˝mucchio selvaggio˝.

Stasera su Italia 2 alle 21.20 DUNCANVILLE (2ª st., ep. 7)

«Quel Jing-Le per bambini!»

Dopo essersi esibiti per caso in

un centro commerciale, Jack e

Jing diventano un popolare duo

musicale. Ma più aumenta la

fama, più i componenti della

band discutono fra loro come

vere rockstar… Segue ep. 8.

Stasera su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: IL FANTASMA DI CASSLEY (Ger. 2017) di M. Serafini con Martin

Gruber, Patricia Meeden

La guardia del corpo Riley Owen

ha un insolito incarico: deve

proteggere Lady Anjali Cassley

da un fantasma. Ben presto,

rimarrà affascinato da lei.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 SCAPPO A CASA (It. ‘19) di E.

Lando con Aldo Baglio

Michele è un uomo superficiale

che vive solo di apparenza.

Ma il destino ha in serbo

per lui una brutta sorpresa.

Un viaggio di lavoro a Budapest

si trasformerà per Michele

in un vero incubo.

Programmi Tv su Rai 1

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 SOPRAVVISSUTI

23.35 COSE NOSTRE

0.45 S’È FATTA NOTTE

Programmi Tv su Rai 2

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.10 TG2 L.I.S.

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.35 TG SPORT SERA

19.05 NCIS .

19.50 UNA SCATOLA AL GIORNO G

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 STASERA TUTTO È POSSIBILE

24.00 RE START A

1.20 I lunatici

Programmi Tv su Rai Tre

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI NUMERO ZERO

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 RITORNO AL CRIMINE

23.15 ILLUMINATE

23.55 TG3 LINEA NOTTE/1.05 TG MAGAZINE

Programmi Tv su Rete 4

16.55 POIROT E LA SALMA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 QUARTA REPUBBLICA

0.50 TRAUMA

Programmi TV su Canale 5

16.10 GRANDE FRATELLO VIP

16.20 UN ALTRO DOMANI

17.25 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi Tv su Italia 1

17.25 THE MENTALIST

18.30 STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 NCIS

20.25 NCIS: NEW ORLEANS

21.20 KILLER ELITE

23.40 PRESSING LUNEDÌ

Programmi Tv su La 7

17.00 PADRE BROWN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 GREY’S ANATOMY

23.10 GAZZETTA SPORTS AWARDS SEESICILY

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi TV su Tv 8

15.45 L’AMORE DIETRO LA MASCHERA

17.30 LA RICETTA DELL’AMORE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – CELEBRITY CHEF

20.30 100% ITALIA

21.30 GOMORRA 4 – LA SERIE

23.30 SARAH. LA RAGAZZA DI AVETRANA

Programmi TV su Nove

15.20 STORIE CRIMINALI Doc.

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASINO

19.15 CASH OR TRASH – CHI OFFRE DI PIÙ? Game

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 LITTLE BIG ITALY

1.15 HIGHWAY SECURITY SPAGNA

Programmi Tv su Mediaset 20

15.40 WALKER

17.30 ARROW

19.20 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 HALLOWEEN

23.20 WATCHMEN

Programmi TV su Rai 4

16.00 PRIVATE EYES

18.20 MACGYVER

19.50 FLASHPOINT

21.20 BAD BOYS FOR LIFE

23.30 IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE

Programmi Tv su Iris

15.10 LA RAPINA PIÙ SCASSATA DEL SECOLO

17.15 QUANDO IL SOLE SCOTTA

19.15 CHIPS

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 THE JUDGE

23.45 ZERO DARK THIRTY

Programmi TV su Rai Movie

15.55 SIERRA CHARRIBA

18.05 LA VENERE DEI PIRATI

19.30 LA SETTIMANA BIANCA

21.10 IL MIO NOME È NESSUNO

23.15 UN GENIO, DUE COMPARI,UN POLLO

Programmi TV su Italia 2

15.40 I CAVALIERI DELLO ZODIACO

17.30 NARUTO SHIPPUDEN Car.

19.00 DUE UOMINI E MEZZO

21.20 DUNCANVILLE

22.05 I GRIFFIN

23.35 YOUNG SHELDON

Programmi Tv su La 5

16.45 LE TRE ROSE DI EVA 3

18.50 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19.10 GRANDE FRATELLO VIP

19.20 LO SPIRITO DEL NATALE

21.10 ROSAMUNDE PILCHER: ILFANTASMA DI CASSLEY

23.10 LETTERA DI NATALE

Programmi TV su Cine 34

15.30 FANTOZZI ALLA RISCOSSA

17.10 FANTOZZI IN PARADISO

19.05 CI VUOLE UN GRAN FISICO

21.00 SCAPPO A CASA

23.00 I SOLITI IDIOTI