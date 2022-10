Vuoi sapere chi è Luisella Costamagna:? Età, carriera, biografia, marito, figli e Ballando con le Stelle

Giornalista, autrice e conduttrice televisiva di Torino, Luisella Costamagna è una giornalista, autrice e conduttrice televisiva torinese di 53 anni. Conduce Agorà tutti i giorni dalle 8 alle 10 su Rai Tre e Agorà Weekend dal settembre 2021. È una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2022.

Chi è Luisella Costamagna?

Nome: Luisella Costamagna

Luisella Costamagna Data di nascita: 16 Dicembre 1968

16 Dicembre 1968 Età: 53 Anni

53 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Luogo di nascita: Torino

Torino Altezza: Info non disponibile

Info non disponibile Peso: Info non disponibile

Info non disponibile Professione: Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva

Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva Tatuaggi: Nessuno

Nessuno Profilo Instagram ufficiale: @luisellacostamagna



Biografia

È nata a Torino il 16 dicembre 1968 ed è una delle più importanti giornaliste italiane. È riservato sulla sua vita perché è un giornalista. È un eccellente scrittore e giornalista. Ha iniziato ad apprezzare la scrittura e il giornalismo fin da giovane, oltre ad essere un fan di Giovanni Minoli e Michele Santoro. Per pagarsi le tasse universitarie, conduceva il telegiornale regionale e faceva reportage sulle mostre d’arte. Torino è stata il centro della sua vita, e per pagarsi gli studi ha condotto il telegiornale regionale e raccontato le mostre d’arte. È sempre stata una conduttrice forte e riesce a mantenere l’ordine in studio nonostante gli argomenti trattati possano essere delicati dal punto di vista politico e sociale. Ha una forte personalità, le piace lo sport e da bambina ha giocato a calcio come centravanti. Recentemente ha acquisito il brevetto di subacquea.

Lavoro e carriera

Luisella Costamagna è giornalista e autrice televisiva. Laureata in filosofia con una tesi su Alberto Savino, diventa giornalista pubblicista nel 1995, lavorando come conduttrice di TG in un’emittente piemontese. Nel 1996 Michele Santoro la sceglie per Moby Dick e da allora lavora con Monica Giandotti per Anno Zero (2008) e Servizio Pubblico (2012).

Nel 2002 Donne e Maurizio Costanzo hanno dato vita al Maurizio Costanzo Show – Raccontando e Buon pomeriggio, a cui sono seguiti numerosi programmi sia per la Rai che per La7. Myrta Merlino e Maurizio Costanzo hanno collaborato a Diva e Donna. Nel 2014 approda a Sky Italia e diventa il volto di Agon Channel. Lavora come opinionista per Il Fatto Quotidiano (dove lavorano anche Gabriele Corsi e Selvaggia Lucarelli) e per La Verità. Da settembre 2020 conduce Agorà (come Mia Ceran) per Agorà. Si dice però che Serena Bortone potrebbe essere sostituita da lei a Viale Mazzini, sede della Rai. Si vocifera che Monica Giandotti potrebbe essere la conduttrice della nuova edizione di Agorà di Unomattina: Marco Frittella, che attualmente lavora come conduttore di Unomattina, potrebbe sostituire Costamagna. Il programma Agorà va in onda tutti i giorni alle 8:00 su Rai Tre e dal 2021 sarà trasmesso anche il sabato e la domenica con Agorà Weekend alle 8:00.

Ballando con le Stelle 2022

Dall’ottobre 2022 a oggi, Luisella Costamagna ha partecipato a 17 stagioni di Ballando con le stelle. Nel tempo libero ama ballare e questa non è la prima volta che Milly Carlucci le chiede di partecipare. Fa coppia con il maestro Pasquale La Rocca. Gli altri concorrenti di Ballando con le Stelle 2022 sono Ema Stockholma, Paola Barale, Dario Cassini, Lorenzo Biagiarelli, Alex di Giorgio, Alessandro Egger, Marta Flavi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi e Rosanna Banfi.

Marito Luisella Costamagna

Luisella Costamagna, laureata in filosofia e vincitrice del Premio Calvino, ha una relazione sentimentale con Dario Buzzolan, noto critico televisivo e scrittore italiano. Oltre al suo compagno, Costamagna ha avuto una relazione con Davide, autore di diversi libri, tra cui George A. Romero. La notte dei morti viventi e La vita degna. Ha inoltre condotto Anni luce e realizzato approfondimenti per Agorà.