Ilaria Salis in crisi di nervi a Bruxelles: l’annuncio sconcertante dopo l’approvazione del rimpatrio dei clandestini





Entrambi i dossier mirano a una significativa riduzione delle garanzie democratiche e all’eliminazione definitiva del diritto d’asilo, creando le condizioni per un programma di deportazione di massa ispirato al modello dell’ex Presidente Trump.





Questa è una notizia allarmante per le persone non europee presenti in Europa e per chiunque ritenga che una società aperta rappresenti un modello superiore – più libera, giusta, forte e prospera.

La “Santa Alleanza” tra il Partito Popolare Europeo (PPE) e l’estrema destra sosterrà entrambi i dossier. Questa coalizione si dimostra sempre unita e determinata quando si tratta di combattere la migrazione e i diritti umani. In Europa si sta affermando con forza un’agenda reazionaria e razzista che sta progressivamente trasformando il continente in una Fortezza chiusa e in declino.

Continueremo a impegnarci, anche con determinazione e tenacia, per preservare spazi di libertà e giustizia. Il campo progressista, anziché inseguire le destre sul terreno contaminato dalla propaganda anti-immigrazione, dovrebbe trovare unità nella difesa dei diritti e dell’uguaglianza.

Le misure attualmente applicate ai migranti saranno progressivamente estese anche agli “autoctoni”: il fascismo non si ferma mai dove inizia. Non perdiamo la speranza e continuiamo a lottare, stringendo alleanze con i migranti e le persone razzializzate. Oggi resistiamo, domani prevarrà.

