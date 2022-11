Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 novembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Ariete



Sei incoraggiato a essere più comunicativo e amorevole con coloro che ti circondano dalla posizione di Venere. L’aspetto di Saturno porta una certa quantità di realismo, impegno e impegno a questo processo. Hai maturato idee e concetti innovativi e oggi troverai più facile condividerli. Le relazioni umane richiedono amore, ma anche un senso di confini equi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Toro



Venere, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato da Saturno. Il tuo senso di autostima, possesso di beni, finanze e talenti è stato elaborato dalla posizione venusiana. L’aspetto a Saturno porta maturazione, visione più ampia e più matura per affrontare tali istanze. Cerca di ripensare gli investimenti a lungo termine, come apprezza il suo lavoro e come migliorare la sua vita materiale.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Gemelli



Venere nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta maggiore fascino, autostima, comunicabilità e una bella visione della vita. Il trigono a Saturno viene per portarti tali domande in un piano più concreto e obiettivo. Cerca di allineare i tuoi valori con un maggiore senso di scopo, fede e principi. Auto-miglioramento su come valorizzare te stesso e credere di più in te stesso.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Cancro



L’attuale posizione di Venere ti porta il bisogno di vivere l’amore in un modo più universale, distaccato, flessibile e spirituale. L’aspetto a Saturno porta tutto questo a un tono più realistico e meno idealizzato. Capacità di donarsi e ritagliare emozioni. Rinnovamento emotivo che permette di condividere, ma nel rispetto del buon senso e dei giusti limiti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Leone



Sei più impegnato in campo sociale dalla posizione di Venere, cercando di condividere informazioni, valori e fare la tua parte. L’aspetto di Saturno conferisce al processo un tono più realistico e impegnato. C’è un maggiore impegno qui nel rapporto con gli altri, ma in modo leggero, razionale e umano. Impegno e libertà nelle relazioni.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Vergine



Hai messo più impegno e impegno nel campo del lavoro, delle routine, della salute, dei compiti di routine e del progresso nel mondo materiale. Tutto questo oggi facilita la diffusione di ciò che ha davvero valore nel mondo esterno e nel tuo ambito professionale. Donazione affettiva, ma con autorità come madre o padre. Riconoscimento degli sforzi nel mondo da parte del pubblico.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Bilancia



Venere, il tuo sovrano, è in aspetto facilitato da Saturno. Hai cercato nuove tappe, amori espansivi, avventura, divertimento, fede e nuove possibilità attraverso la posizione venusiana. Tuttavia, l’aspetto a Saturno mostra che c’è un tono sobrio e realistico in questa vibrazione. Capacità di espandersi in modo flessibile, ma con fedeltà a se stessi come un’ancora.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Scorpione



Alcuni temi di valore condiviso richiedono leggerezza, flessibilità, ma anche maturità, realismo e limiti emotivi. Prova a misurare quanto condividi con gli altri, sia in beni materiali, affettivamente e/o sessualmente. Hai maturato le tue emozioni e ora questo ti consente una visione più matura del modo in cui interagisci e condividi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Sagittario



La posizione di Venere ti porta una maggiore interattività con le persone, la vita sociale e l’amore. L’aspetto a Saturno porta la necessità di avere più realismo e obiettività, senza tante idealizzazioni dell’altro. Cerca di essere empatico e di avere reciprocità, ma con un senso dei limiti e della realtà. Le conversazioni e le interazioni di qualsiasi tipo dovrebbero usare saggezza e discernimento.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Capricorno



Saturno, il suo sovrano, è in aspetto con Venere. Ti sei impegnato a costruire la tua ricchezza, i tuoi beni e i tuoi valori personali. Questo oggi trova sostegno nel lavoro, nel valorizzare i propri servizi e routine, nei rapporti di lavoro e nella cura che mettono nei compiti mondani. Realismo nell’affrontare questioni di valore, relazioni professionali e ordinamento materiale.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Acquario



Saturno, il suo sovrano, è in aspetto con Venere. Ti sei maturato e ora il valore della tua espressione è supportato da questa fermezza ed egocentrismo. Le relazioni amorose richiedono realismo e buon senso da parte tua. Idem per creare realisticamente, trattare con i bambini e usare la tua immagine. Fiducia in te stesso costruita con lavoro e dedizione.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 novembre Pesci



Hai lavorato sulla leggerezza emotiva, sulle relazioni familiari e intime e sul modo in cui ti riconcili in campo soggettivo. Tutto questo ottiene un tono realistico e più oggettivo proveniente da Saturno. Hai maturato i tuoi problemi subconsci, emotivi e/o spirituali e questo ti rende più facile vedere i problemi personali con uno sguardo più completo e distaccato.