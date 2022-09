Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 11 Settembre 2022, le previsioni

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre ARIETE

Anime simili, anche se portate a esprimersi diversamente, lui con battaglie intense ma brevi, tu con strategie ragionate e guerre prolungate. L’armistizio si firma a letto. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre TORO

Il tango della gelosia acuito nella notte dei fantasmi e delle streghe. Se poi gli oracoli parlano di tradimento… si salvi chi può! Ma proprio sicuro che le carte (o il cartomante) non mentano? INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre GEMELLI

Come nella trama di Lolita, il ruolo del seduttore sporcaccione Humbert lo rivesti tu, quello della ninfetta innocente provocatoria il partner (a prescindere dal genere, qui si parla di ruoli, non di sessi). Intenso e partecipato, invece, il sesso dove primo a innescare la miccia stavolta non sarai tu… INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre CANCRO

Autunno magico, dolce come la castagna liberata dal riccio, perché c’è anche quello e per non pungersi le dita bisogna saperlo maneggiare. Il momento migliore per gustarsi a vicenda novembre. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre LEONE

Inutile braccio di ferro tra caratteri troppo dissimili per trovare un accordo duraturo. Può funzionare a spot, più per curiosità reciproca che reale interesse, in quest’autunno bruciante e problematico. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre VERGINE

Un’ottima intesa, soprattutto perché di lui o lei potrai fidarti a occhi chiusi. Ed è quello di cui hai bisogno, per mettere a tacere le paranoie e restituire al sistema nervoso il giusto equilibrio. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre BILANCIA

Del partner non ti fidi al 100% e non hai tutti i torti. Per quanto ti voglia bene la sua anima leggera, colorata come una farfalla, cerca ammirazione e conferme a 360°, quanto basta per farti impazzire. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre SCORPIONE

Un incontro di lotta libera tra orsi, lupi, cinghiali, vince il più forte e il più resistente. Il bello è che non finisce mai la sconfitta di uno dei due è la vittoria dell’altro e proprio mentre il morso fatale sta per prendere la gola, ecco che si trasforma in un lungo bacio appassionato. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre SAGITTARIO

Troppo diversi per incontrarsi, piacersi, innamorarsi, figurarsi per sopportarsi! Il tuo sospetto e la tua ingenuità sembrano i personaggi, protagonista e antagonista, di un film mal cucito. Avete poco da dirvi e ancor meno da darvi, ma se le ricette strampalate e i tentativi senza speranza ti intrigano, provaci. Magari funzionerà. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre CAPRICORNO

Nel sesso l’innesco sei sempre tu. Di primo acchito sembrerà un baccalà, ma sapendoci fare trasformerai l’algida roccia in vulcano ribollente, così intenso da stupire e travolgere. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre ACQUARIO

Se dubiti sulla sua fedeltà sei davvero pazzo, forse un tempo, quando era immaturo e strafottente, ma ora, che con te ha toccato le punte estreme dell’amore, sa di non poterti perdere. Lo hai fatto schiavo, d’amore naturalmente. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox 11 Settembre PESCI

In questa favola tu sei il lupo buono, il partner il Cappuccetto molto meno ingenuo di quanto non avresti creduto. A irretirti la sua sensibilità straordinaria e i suoi frequenti colpi di coda e… in amor vince chi fugge! INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥