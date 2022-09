Loretta Goggi chi era il marito Gianni Brezza e la malattia dopo la sua morte

Loretta Goggi è senza dubbio una delle cantanti più importanti della storia della musica italiana. Il grande successo è arrivato soprattutto con Maledetta primavera, una hit che ha spopolato praticamente in tutto il mondo, ma l’attività della donna va ben oltre la musica. Infatti, Loretta Goggi è anche una presentatrice di successo; è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo nel 1986 e la prima donna a condurre un quiz show. Inoltre, è protagonista di diversi film e fiction televisive. Un’artista a tutto tondo dunque, ma andiamo a scoprire i dettagli della sua vita privata:

La relazione di Loretta Goggi con il ballerino e il coreografo Gianni Brezza, durata 32 anni, è terminata nel 2011, quando Brezza è morto. Brezza è stato anche regista e attore, protagonista di film come “Verbo”, “Piero”, “Pugno di Dio” e “Se è martedì, questo deve essere il Belgio”. Goggi e Brezza si sono sposati nel 1979, ma non hanno mai avuto figli. In diverse interviste la Goggi ha rivelato di volere dei figli. Dopo la morte Brezza, la Goggi ha di depressione.

Loretta Goggi ha raccontato di essere stata molto male dopo la morte del marito. Ha avuto una forte depressione e non è uscita di casa per molto tempo. La svolta è arrivata quando ha fatto un viaggio in Argentina con la sorella Daniela e da lì ha ricominciato a vivere. Loretta Goggi è stata anche protagonista di una campagna di sensibilizzazione contro il morbo di Alzheimer, che purtroppo l’ha colpita da vicino: una sua cugina è morta di questa malattia e anche sua madre ha di demenza. La Goggi si è quindi dedicata a la lotta contro questa malattia.