Lutto nel cinema e Tv: scomparsa improvvisa della star di NCIS Rachael Carpani, 45 anni





L’industria cinematografica e televisiva australiana è in lutto per la scomparsa dell’attrice Rachael Carpani, avvenuta all’età di 45 anni. La notizia, diffusa dai media statunitensi, ha comunicato che la morte è avvenuta in modo inaspettato ma sereno. La famiglia ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, esprimendo profondo dolore e avviando un’ondata di messaggi di cordoglio e ricordi da parte di fan e professionisti del settore.





La comunicazione ufficiale della scomparsa di Carpani è stata diffusa lunedì 15 dicembre tramite Instagram, dove Georgia Carpani, sorella di Rachael, ha condiviso una dichiarazione firmata dai genitori, Tony e Gael Carpani.

Il messaggio recita: “È con profonda tristezza che Tony e Gael Carpani annunciano la scomparsa della loro amata figlia, l’attrice australiana Rachael Carpani, avvenuta inaspettatamente ma pacificamente dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica, nelle prime ore di domenica 7 dicembre”.

La famiglia ha inoltre comunicato che il funerale si terrà venerdì 19 dicembre 2025 e sarà una cerimonia privata, riservata ai familiari più stretti e agli amici intimi. Nel testo pubblicato sui social media viene espresso il desiderio di mantenere la massima riservatezza in questo momento delicato, precisando che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni.

Rachael Carpani era nota principalmente per il ruolo di Jodi Fountain nella serie televisiva australiana McLeod’s Daughters, interpretato dal 2001 al 2009. Tale ruolo le aveva conferito una notevole popolarità, rendendola un volto familiare al pubblico e consolidando la sua posizione nel panorama televisivo australiano.

Nel corso della sua carriera, l’attrice ha ampliato il proprio percorso professionale partecipando a numerose produzioni statunitensi, tra cui “N.C.I.S: Los Angeles”, “The Rachels”, “If There Be Thorns” e “The Glades”. Ha inoltre ricoperto il ruolo principale nella serie di Lifetime “Against the Wall”, dimostrando una notevole versatilità interpretativa.

Oltre alla televisione, la signora Carpani ha lavorato anche per il grande schermo. Nel 2009 ha recitato nel film “Triangle” accanto a Liam Hemsworth, aggiungendo un ulteriore tassello alla sua carriera internazionale.

La signora Carpani è stata spesso presente a eventi legati al mondo dello spettacolo, come dimostrano le sue partecipazioni a iniziative dell’Australian Theatre Company e alla settima edizione degli AACTA Awards, svoltasi il 6 dicembre 2017 a Sydney, in Australia.



