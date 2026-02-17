Sparatoria durante una partita di hockey: negli Usa un trans l’autore dell’attacco che ha causato due morti e tre feriti





La polizia ha identificato l’individuo armato responsabile dell’uccisione di due persone e del ferimento grave di altre tre durante una partita di hockey su ghiaccio presso un liceo nel Rhode Island. L’individuo, Robert Dorgan, utilizzava un nome femminile, Roberta Esposito, come riportato dal New York Post.





Il signor Dorgan, di 56 anni, ha aperto il fuoco su quattro familiari e un amico di famiglia prima di togliersi la vita. “Lo abbiamo identificato tramite il nome di nascita: Robert Dorgan”, ha dichiarato il capo della polizia di Pawtucket, Tina Goncalves.

JUST IN 🇺🇸🚨: New video shows the moment sh0ts were fired inside the Dennis M. Lynch Arena ice rink in Pawtucket, Rhode Island, during a high school hockey game, killing a young girl and injuring four others.



“Abbiamo anche appreso che si fa chiamare Roberta e usa anche il cognome Esposito”, ha aggiunto. Dorgan e’ il padre di uno studente dell’ultimo anno della North Providence High School che stava partecipando al torneo di hockey, hanno riferito i media locali.

Nella sparatoria sono morti anche la madre e il fratello dello studente, secondo quanto riferito da diverse fonti: la donna all’interno della Lynch Arena e l’uomo in ospedale. Dorgan si e’ suicidato sul posto.



