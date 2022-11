Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 12 novembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Ariete



Il tuo sovrano, Marte, ora ti chiede di agire in modo più concentrato sul mondo pratico e sulle finanze. È ora di attivare i tuoi talenti e le tue risorse per guadagnare di più. Il tuo lato guerriero ti chiede di conquistare il tuo spazio nel mondo e di conquistare ciò che è tuo. Un buon momento per pulire, riciclare e riorganizzare i tuoi beni materiali, oltre a coltivare i tuoi talenti e le tue risorse.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Toro



L’ingresso di Marte nel tuo segno (solare o ascendente) ti rende molto più feroce, individuale e assertivo. Sarai più fermo nelle tue posizioni e nell’uso dell’azione personale. I tempi non sono esattamente la tipica pausa del Toro con Marte e Urano che transitano da qui. Lasciare la zona di comfort può portare buoni risultati e risultati preziosi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Gemelli



Questo sarà un periodo di azione su questioni soggettive, emotive e inconsce. Corri dietro a complessi, difficoltà e dolori prima che arrivino a te. Ottimo per i processi terapeutici. Anche la tua azione ti chiederà più sensibilità e sintonia con il lato spirituale. Azione più interna, magnetica, sottile e dietro le quinte.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Cancro



La sua azione si concentra sulla mobilitazione sociale e collettiva. Sarai più audace e irriverente nel modo in cui ti presenti. Audacia per portare alla luce i problemi. Potresti non avere un maggiore senso di individualità nelle relazioni di amicizia, ma avrai anche una maggiore forza di leadership con i gruppi. Cerca azioni ampie e collettive. Agire fuori dalla zona di comfort, innovazione.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Leone



La sua forza d’azione si rivolge alla sua carriera e alla sua proiezione pubblica. Sarai più fiducioso nel tuo senso di autostima e lotterai per questo. Cerca una maggiore proattività sul lavoro. Dovrai avere libertà di azione in questo settore, ma attenzione a non calpestare i piedi degli altri. Sii fedele al tuo senso di valore applicato all’azione.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Vergine



La tua azione sarà più ampia, chiedendo libertà ed espansione. Sarà necessario incanalare questa volontà in modo che non venga espulsa impulsivamente. Ma puoi e dovresti essere più libero. In questo periodo sarà fondamentale agire secondo i suoi principi e il suo asse etico. La forza della tua fede e il tuo ottimismo ti porteranno sul campo d’azione.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Bilancia



Ci sarà una maggiore proattività nel regno delle emozioni. Sentirai tutto più intensamente, ma ricorda di usare un senso di azione pragmatica per affrontare questo tipo di emozione. Anche la tua energia sessuale è molto alta e attiva. Cerca di incanalare tutta quella forza in azioni pratiche che aggiungono valore personale e congiunto. Potresti dover essere forte per te stesso e per l’altro.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Scorpione



L’azione ora passa attraverso il terreno delle collaborazioni e dell’amore per te. Il tuo bisogno di conquista può essere alto, così come la necessità di delimitare il tuo spazio in questo terreno. Le rabbie non lavorate nelle relazioni devono essere riviste con pragmatismo e centralità taurine. Le azioni cooperative possono generare buoni risultati. Rapporti con l’individualità.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Sagittario



La sua forza di lavorare e generare valore da esso è in aumento. Avrai molta forza per svolgere i compiti di lavoro e lavori domestici. Concentrati sulla recitazione per quello che ami fare. Ottimo anche per le attività fisiche più vigorose. La tua forza incanalata nel servizio e nella produttività sarà preziosa in questo periodo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Capricorno



La tua forza per essere assertivo e delimitare il tuo spazio è alta in questo periodo. Mostra il valore del tuo cuore, di chi sei veramente. Fermezza della personalità. La sua forza creativa si fa intensa e chiede un supporto pratico. I romanzi possono essere più intensi, così come un senso di avventura e coraggio. Azione fedele per essenza.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Acquario



L’azione nel tuo caso deve essere personale e interna. Cerca di comprendere le tue motivazioni personali, rabbia e reazioni in una luce pragmatica. La necessità di avere un proprio spazio e/o una casa che sia la tua faccia è alta. Indipendenza emotiva. Conoscere i giusti confini tra te stesso e gli altri è essenziale. Liberazione da problemi e valori passati.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 12 novembre Pesci



La sua forza intellettuale si fa intensa in questo periodo. Cerca di capire e affermare di più le tue idee. Sarai più polemico e la tua mente assertiva. Un momento importante per fare scelte basate sul tuo senso di autostima. Ricerca di nuove aree di studio e comunicazione. Cerca studi e informazioni che abbiano reale valore e utilità.