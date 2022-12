Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 dicembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo di oggi: non vedi la tua famiglia da molto tempo e senti la tua mancanza. Oggi è un giorno ideale per visitarli e cenare con loro. Amore: non fingere che ogni momento sia indimenticabile, la tua relazione non è un film romantico. Divertiti, ma non fantasticare. Ricchezza: se stai cercando un lavoro, l’opportunità ti arriverà attraverso un parente che ti offrirà di far parte del suo team di lavoro. Benessere: tieni presente che vivere circondato da vibrazioni negative danneggia solo la tua salute mentale. Armonizza un po’ la tua casa.