Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 22 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Hai problemi con i soldi, ma è a causa delle spese in eccesso. Controlla te stesso perché gli affari sono molto lenti e devi avere delle riserve per superare questa fase. Innamorato, avrai un momento speciale che ti godrai con la tua famiglia e che approfitterai per presentare quella persona speciale.

Toro

Stai preparando le strategie che ti impegnerai per realizzare quel progetto che hai presentato a fine anno. Hai tutto a tuo favore. In amore, senti di dover cambiare aspetti della tua vita che non ti lasciano fluire nelle relazioni. Non preoccuparti, fa sempre bene riflettere e concedersi un po’ di tempo.

Gemelli

Il tuo scoraggiamento non ti permette di agire e portare a termine quel progetto per il quale hai tanto lottato. Pensa bene e recupera la tua simpatia in modo che le cose scorrano in modo positivo. Innamorato, vai avanti e vai a conquistare che sei seducente e hai tutta la fortuna di trovare la persona speciale.

Cancro

A livello professionale sta arrivando un cambiamento importante e molto positivo. Preparati perché richiederà molto del tuo tempo ma migliorerà le tue finanze dal cielo alla terra. In amore devi avere pazienza perché presto arriverà quella persona che sogni tanto. Nel frattempo goditi i vantaggi di essere single.

Leone

Il tuo carisma sarà l’arma più importante per far culminare con successo quella presentazione di lavoro. Le abilità che devi comunicare ed esprimere saranno fondamentali. Innamorato, parla con il tuo partner di quelle cose che non ti piacciono perché è necessario raggiungere un accordo. Un po’ di riposo farebbe bene ad avere il corpo e la mente in ordine.

Vergine

La tua situazione economica tende a migliorare se metti tutti i tuoi sforzi in quell’attività che devi aumentare. Fai attenzione ai progetti che, a lungo termine, non ti soddisfano. In amore, non prestare attenzione ai pettegolezzi degli altri, se tra i due c’è fiducia, rispetto e affetto, nulla sarà in grado di spezzarlo.

Bilancia

Devi essere attivo perché il lavoro si accumula e se vuoi produrre per migliorare le tue finanze, allora devi muoverti per raggiungere il successo. Innamorato, il tuo partner ti sta chiedendo del tempo per stare insieme, condividere e sostenersi a vicenda. Prepara una cena, chiedigli di uscire e cerca quella magia che ti fa sentire che siete l’uno per l’altro.

Scorpione

Devi ridurre le spese perché stai attraversando un momento difficile finanziariamente. Le cose cambieranno ma devi avere un po’ di pazienza. In amore, la tua famiglia non approva certe decisioni che hai preso, ma devi dare loro il tempo di assimilare.

Sagittario

Inizi una nuova fase nel piano professionale che offre molti vantaggi e migliori dividendi. Molti successi in arrivo. Innamorato, rilassati, questa è solo una fase che supererai. A volte stare da soli aiuta a riflettere e a cambiare atteggiamenti che non ti permettono di andare avanti.

Capricorno

Non trascurare affatto i tuoi progetti e mantieni alto il morale della tua squadra in modo che completino con successo questa fase e vedano i frutti dei loro sforzi. Innamorato, qualcuno del passato ti cerca e si ricorda sempre di non tornare indietro o di prendere slancio. Accetta l’invito ma fino a lì.

Acquario

Fai attenzione alle decisioni che prendi sul lavoro perché possono portarti delle conseguenze. È meglio procedere con cautela. Innamorato, sei teso e questo ti rende arrogante con il tuo partner. Non puoi continuare a comportarti così. Cambia l’atteggiamento.

Pesci

Una strategia o qualcosa che farai al lavoro ti darà una svolta inaspettata e in meglio perché le tue finanze miglioreranno gradualmente. Innamorato, il tuo partner ha buone notizie per te che possono cambiare il futuro di entrambi. Ricevili con gratitudine.