Paola Toeschi: come è morta la mogle di Dodi Battaglia, età, carriera, vita privata, malattia

Paola Toeschi era la moglie di Dodi Battaglia e purtroppo recentemente la donna è venuta a mancare dopo aver combattuto contro un tumore al cervello. Il marito qualche tempo fa è stato ospite nel salotto di Verissimo dove sembra abbia raccontato e commentato quanto ha vissuto nell’ultimo anno soprattutto. Pare che il chitarrista dei Pooh fosse particolarmente legato alla moglie e la sua morte è stata vissuta proprio come un dramma dal quale molto probabilmente non riuscirà mai a riprenderti.

Paola Toeschi, come è morta la moglie di Dodi Battaglia

La donna ha lottato per diverso tempo contro una brutta malattia ovvero un tumore al cervello che alla fine ha vinto e l’ha portata via.“Abbiamo fatto un esame d’urgenza a gennaio e fino a quando se n’è andata è stato devastante, una cosa brutta. Io ho vissuto gli ultimi mesi accanto a lei, che viveva in soggiorno, perché intrasportabile. Ero abbracciato a lei e le parlavo fino alla fine. Non so se mi ascoltava, ma io le parlavo lo stesso. Mi hanno spiegato che i malati di tumore al cervello non sentono dolore, quindi per fortuna non ha sentito dolore. Le ho chiesto perdono per dei momenti di nervosismo: lei mi ha abbracciato e stretto forte”.

Nonostante comunque la donna fosse stata sotto stretto controllo medico ad un certo punto le cose sono precipitate.