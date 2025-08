Esplode la sigaretta elettronica in tasca: ustioni alla gamba e alla mano, poi cade e sbatte la testa su una fioriera

Un incidente insolito ha coinvolto un ragazzo di 25 anni, residente a Misano Adriatico, che si stava recando al lavoro nella mattina del 31 luglio. Secondo quanto riportato, il giovane ha subito gravi conseguenze fisiche a causa dell’esplosione della sua sigaretta elettronica, che si trovava nella tasca dei pantaloni. L’episodio si è verificato intorno alle 7:30, causando ustioni di secondo grado alla gamba sinistra e alla mano destra, oltre a una ferita alla testa per la quale sono stati necessari ben 50 punti di sutura.





Il giovane, un operaio, aveva appena messo la sigaretta elettronica in tasca quando questa è esplosa improvvisamente. L’esplosione ha generato fiamme che hanno bruciato parte della gamba in modo significativo. Nel tentativo di estrarre rapidamente l’oggetto dalla tasca, il ragazzo ha riportato anche ustioni alla mano destra. Subito dopo, probabilmente a causa del dolore e dello shock, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa contro una fioriera di cemento situata nelle vicinanze.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati e il ragazzo è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Riccione, dove i medici hanno fornito le cure necessarie. Dopo essere stato medicato, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Nonostante le ferite gravi, il giovane è riuscito a rivolgersi al suo avvocato, Stefano Caroli, del Foro di Rimini, per intraprendere un’azione legale.

Attualmente sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’esplosione della sigaretta elettronica. Il giovane ha presentato un esposto alla Procura di Rimini, e verrà aperto un fascicolo per approfondire la vicenda. L’obiettivo è chiarire se l’incidente sia stato causato da un difetto del dispositivo o da un uso improprio dello stesso.

Gli esperti del settore sottolineano che episodi simili possono verificarsi quando le batterie al litio delle sigarette elettroniche vengono danneggiate o utilizzate in modo non corretto. Tuttavia, sarà compito delle autorità competenti stabilire le responsabilità e individuare eventuali colpe.

Questo incidente mette in evidenza i rischi legati all’uso di dispositivi elettronici portatili, come le sigarette elettroniche, che sono sempre più diffuse tra i giovani. È importante seguire le indicazioni fornite dai produttori e assicurarsi che i dispositivi siano utilizzati in condizioni di sicurezza per evitare situazioni pericolose.

La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli utenti di sigarette elettroniche e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei prodotti disponibili sul mercato. Il caso sarà seguito attentamente dalle autorità e potrebbe portare a nuove regolamentazioni o controlli più rigorosi sui dispositivi di questo tipo.

Nel frattempo, il ragazzo coinvolto nell’incidente sta cercando di riprendersi dalle ferite riportate e spera che la sua esperienza possa servire come monito per altri utenti. La questione rimane aperta e sarà necessario attendere gli sviluppi delle indagini per avere un quadro completo dell’accaduto.