Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 3 Settembre 2022, le previsioni

Oroscopo Branko e Paolo Fox Ariete

AMORE/LAVORO: ottima settimana per il lavoro, con la presenza di Venere che vi regala piccole sorprese lavorative, e piccole fortune. Mercurio dal settimo campo retrogrado vi invita a risolvere alcune controversie familiari o difficoltà che possono essere nate di recente con amici o con il vostro partner. Possibili comunicazioni con partner del passato.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Toro

AMORE/LAVORO: l’ingresso di Venere in vergine aiuta il benessere psicofisico e regala la possibilità di incontri amicali e carnali. Marte dai gemelli vi ricorda di ponderare le spese e se le preoccupazioni per una faccenda personale sono presenti, sfruttate il fine settimana per prendere l’iniziativa e chiarire con chi di dovere. La retrogradazione di Mercurio vi aiuterà.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Gemelli

AMORE/LAVORO: l’avvento di Marte nel segno è un toccasana per tutti i segni d’aria che vedranno una rinascita dei propri progetti e delle energie. La retrogradazione nel fine settimana di Mercurio potrebbe portare a ripensamenti e a nuovi progetti, per ora da stendersi su carta soltanto. Meglio la settimana prossima: buone nuove in arrivo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Cancro

AMORE/LAVORO: la presenza di Venere nel segno della vergine è molto buona per quanti di voi attendano comunicazioni o buone nuove in fatto di denaro. Certo, Mercurio da venerdì vi porta ancora a vivere forti malumori col partner o con chi vi circonda. Marte intanto dal canto suo vi rende forti nella vostra interiorità e pronti a vincere una sfida, anche giuridica.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Leone

AMORE/LAVORO: Marte vi infonde coraggio nel gettarvi a capofitto verso incontri carnali e ad affrontare direttamente un nemico. Il lavoro è benedetto con la presenza di Mercurio dalla bilancia: alcuni contrattempi potranno verificarsi. È tempo di divertirsi nel weekend con una Venere stimolata dalla Luna: shopping e leggerezza.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Vergine

AMORE/LAVORO: Venere nel vostro segno è garanzia di incontri interessanti e la necessità di sentirsi bene con se stessi. Anche la quadratura di Marte a oggi positiva grazie alla presenza di Venere nel segno, può condurvi a dire basta a persone con cui avete poco a che spartire. Occhio alla spese! Mercurio retrogrado vi invita all’acquisto di oggetti inutili.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Bilancia

AMORE/LAVORO: la retrogradazione di Mercurio da venerdì potrebbe condurvi a vivere disguidi sul lavoro, o vivere problemi professionali e personali. Venere in vergine regala una saggezza interiore da maestro zen, ma l’audacia fornitavi da Marte dai gemelli non mettetela da parte! Usatela per conquiste mondane o per mettere il turbo nei vostri progetti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Scorpione

AMORE/LAVORO: Venere entra con grazia nel segno amico della vergine regalando alla coppia pace ed equilibrio. I single possono contare sul transito attraverso nuovi incontri o una sensazione di leggerezza ed armonia tra sé e il Mondo. Bene Mercurio che dalla bilancia conduce ripensamenti ad eventuali progetti e chiarimenti con il passato.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Sagittario

AMORE/LAVORO: Marte all’opposizione del sole non vi regala buone nuove e dovrete scontrarvi con inimicizie del passato per situazioni in sospeso. L’amore di coppia potrebbe traballare con Venere in vergine: è un momento importante per quanti di voi stanno meditando di dare un taglio radicale alla propria vita. Mercurio dalla bilancia vi aiuterà a scegliere.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Capricorno

AMORE/LAVORO: Venere nel segno amico della vergine aiuta i nativi a ristabilire un equilibrio di coppia, specie se la relazione è cominciata da poco tempo. Marte dai gemelli vi ricorda di investire di più sulla sfera lavoro: maggiori sforzi dovranno compiersi per veder realizzato un progetto. Se cercate, invece, un incarico nuovo attendete la settimana prossima.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Acquario

AMORE/LAVORO: il trigono di Marte gemellino è positivo per gli acquari in cerca di divertimento sotto le coperte e nella mondanità. Mercurio retrogrado da venerdì potrebbe portarvi la conclusione di un dilemma portato avanti sinora senza soluzione. Venere dalla vergine regala nuove collaborazioni professionali e piccole spese non preventivate.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Pesci

AMORE/LAVORO: Marte dalla quadratura gemellina conduce ancora difficoltà nella coppia, sia storica che sorta di recente. Le separazioni, gli affidi, le cause giuridiche con un Marte così d’impiccio sono da evitarsi, perché procurerebbero più preoccupazioni di quanto necessario. Venere, all’opposizione del vostro Sole, ci racconta della fine di un amore o amicizia.