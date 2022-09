Oroscopo Branko domani 3 Settembre 2022: gli astri su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 3 Settembre SAGITTARIO

Le Lune più significative si presentano ogni fine settimana di settembre, siete “quelli del weekend’.’lnizia il Primo quarto nel segno sabato 3, magnifico per le coppie in amore e promettente per chi cerca l’anima gemella. Nasce un sentimento propiziato da un grande Giove e da Venere, per gli ultimi tre giorni in Leone. Sarà per molti di voi il ricordo più bello dell’estate. Vincente pure un progetto professionale, un affare che coinvolge amici e parenti lontani. Un invito dall’estero: Usa, Australia, Nuova Zelanda, Ungheria. Meno penserete ai soldi, più ne avrete. INCONTRO SÌ: ultimi giorni di libertà sentimentale, entro il 5 sarete presi al laccio da Leone e Ariete.

Oroscopo Branko 3 Settembre CAPRICORNO

Un brivido passionale inaugura il vostro settembre, la Luna scorpionica mette a nudo i vostri desideri e risveglia i vostri sensi, per crescere ancora di più lunedì 5, quando arriva nel vostro segno e forma subito uno scatto eccezionale con Venere in Vergine: occasioni che si presentano così improvvise e veloci da non lasciare il tempo per riflettere. Quello che arriva è davvero valido, genuino, stabile: approfittatene. Questa bella Luna gioca anche un ruolo formidabile nella riuscita delle trattative professionali, in genere, ma c’è il pericolo di sviste. INCONTRO SÌ: Toro, vi adora. Vi vede bella come La dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci.

Oroscopo Branko 3 Settembre ACQUARIO

Settembre apre con la Luna in Scorpione, agita il mondo del lavoro, ma niente di così significativo da sconvolgere i vostri piani. Fate bene, però, a rimandare questioni importanti al Primo quarto di sabato 3. Fase che è prima di tutto una poesia d’amore, romantica e passionale. Marte, sempre più incisivo, è un fuoco che provoca nuove situazioni pure in campo professionale, un cantiere reso solido da Saturno, interessante per i rapporti lontani (Mercurio), fortunato per Giove e, finalmente, pure Venere diventa positiva dal 5. Siete forti! INCONTRO SÌ: Venere settembrina, è fragola zuccherina. Da cogliere nel fertile campo della Vergine.

